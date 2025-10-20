"Логіка прослідковується чітко": заступник міністра енергетики Колісник пояснив, якими є особливості нової тактики ударів РФ по енергоінфраструктурі

Про це Колісник розповів на форумі "Енергія, що тримає Україну", повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами, нова тактика російських ударів по енергетичних об'єктах полягає в тому, що вони відбуваються послідовно: на системи передачі, розподілу, обʼєкти генерації в конкретних областях.

"Ворог змінює тактику ударів. Атаки відбуваються послідовно: на систему передачі, на систему розподілу, на обʼєкти генерації в конкретних областях. Паралельно ворог завдає ударів по газовидобутку та транспортуванню, розуміючи, що газова генерація одночасно балансує потужності та допомагає закривати збільшення пікового споживання в окремі години", - сказав Колісник.

Він додав, що також є наслідки атак по гідрогенерації - другій складовій маневрової генерації.

"Логіка ворога прослідковується чітко: вибити потужності транспортування електричної енергії та маневрування, тобто покриття пікового споживання", - пояснив заступник міністра.

Читайте також: Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон

Він також звернув увагу, що змінилася й стратегія атак - БПЛА та ракети спрямовуються на один конкретний об'єкт.

"Стратегія атак на сьогодні така, що цілий "вулик" БПЛА, плюс різнотипні ракети, ідуть на один конкретний об'єкт. Це спустошує ППО, навіть якщо вона визначена надпріоритетною. В результаті, ми маємо атаки, які завдають шкоди енергосистемі. Тому резервні схеми сполучення - важливі", - наголосив Колісник.

Читайте також: Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо

Також він зазначив, що у 2022-2024 роках ворог намагався розʼєднати та розбалансувати енергосистему, а зараз зосереджується на атаках за регіональним принципом.

"Фактично, ми бачимо, що ця призма рухається з регіону в регіон: коли атакуються послідовно об'єкти від виробництва - до передачі - до ключового споживача. Аналогічно і з природним газом. Ми бачимо, що ворог почав атакувати деякі об'єкти, від яких залежить розподіл природного газу на конкретний населений пункт. Вони не є стратегічними, але ворог тестує цю ситуацію, намагаючись зменшити потужність транспортування газу на конкретний ключовий обʼєкт", - підкреслив Колісник.

Він поінформував про додаткові заходи, які вживаються для захисту від атак.

"Ми підвищуємо, удосконалюємо та посилюємо ті рівні захисту, які там були. Тому що саме фізичний захист, як ми побачили, допоміг уберегти дуже багато об'єктів, зменшити наслідки", - запевнив заступник міністра.