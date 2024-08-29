"Лукашенко дуже послідовний і чудово розуміє, як діятиме його армія": політик Рибачук про загрозу вторгнення з Білорусі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Лукашенко досить послідовний. Коли почалась операція ЗСУ в Курській області, то в російських ЗМІ Лукашенка прямо звинувачували в тому, що він винен в цьому наступі української армії. Зараз же Лукашенко удав, що він чи не єдиний, хто закликав країни СНД стати поруч з росіянами. Тепер вже він наганяє купу військ до кордону з Україною. Втім, ми й Лукашенко чудово розуміємо, що як тільки він віддасть наказ атакувати Україну, то про нього й Білорусь можемо забути. Оскільки, білоруси не росіяни. Ймовірно, вони не дотиснули режим Лукашенка у 2020 році, але точно в них немає антиукраїнських настроїв. Також згадаймо про білоруських партизанів, які зараз діють на території Білорусі. Тому, Лукашенко чудово розуміє, війна проти України стане кінцем його режиму", - пояснив Рибачук.

Політик зауважив, що хоча Лукашенко підтримує Путіна, воювати проти України він не наважується.

"Війна проти України стане останнім рішенням Лукашенка. Він це розуміє. Він також розуміє, що білоруси не будуть воювати проти українців. Тому Лукашенко й намагається маневрувати. Він підтримує Путіна, але фізично втягуватись у війну не хоче", - додав він.