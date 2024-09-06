Маємо справу з дрібними ворожими групами, які лізуть безперервно: 46-та ОАеМБр з Курахівського напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині, зокрема на Курахівському напрямку, ворог не полишає спроб вибити підрозділи Сил оборони з їхніх позицій. Росіяни розпочали наступальні дії із залученням значної кількості броньованої техніки. Маємо справу з дрібними групами, по 4-5 людей, які лізуть безперервно, прагнучи відшукати слабкі місця в нашій обороні", - наголосив Невідомий.

За словами начальника відділу комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, ворог часто вдається до демонстративних дій на флангах нашої оборони, намагаючись ввести в оману та виявити вогневі позиції.

"Не рідкість - хвилеподібні атаки. Останнім часом інтенсивність штурмів значно зросла, однак прорвати нашу оборону їм не вдається. Окупанти також нарощують свої зусилля в тилу, готуючи резерви", - зауважив Невідомий.

Від початку доби 5 вересня на фронті відбулося 181 бойове зіткнення, 51 з яких зафіксували на Покровському напрямку.

5 вересня стало відомо, що українські воїни відновили позиції у Нью-Йорку Донецької області.







