Маємо справу з дрібними ворожими групами, які лізуть безперервно: 46-та ОАеМБр з Курахівського напрямку
Начальник відділу комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий зазначив, що росіяни розпочали наступальні дії на Курахівському напрямку із залученням значної кількості броньованої техніки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Донеччині, зокрема на Курахівському напрямку, ворог не полишає спроб вибити підрозділи Сил оборони з їхніх позицій. Росіяни розпочали наступальні дії із залученням значної кількості броньованої техніки. Маємо справу з дрібними групами, по 4-5 людей, які лізуть безперервно, прагнучи відшукати слабкі місця в нашій обороні", - наголосив Невідомий.
За словами начальника відділу комунікацій 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, ворог часто вдається до демонстративних дій на флангах нашої оборони, намагаючись ввести в оману та виявити вогневі позиції.
"Не рідкість - хвилеподібні атаки. Останнім часом інтенсивність штурмів значно зросла, однак прорвати нашу оборону їм не вдається. Окупанти також нарощують свої зусилля в тилу, готуючи резерви", - зауважив Невідомий.
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