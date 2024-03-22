Малюська про мобілізацію засуджених: не стосуватиметься осіб, які вчинили певні злочини

Про це Малюська розповів у коментарі Еспресо, передає кореспондент Дмитро Дідора.

Він зазначив, що законопроєкт про мобілізацію засуджених розроблений спільно з Міноборони, Збройними силами та Міністерством юстиції. Проте кількість осіб, які можуть бути призвані до ЗСУ визначить фінальний варіант документа та голосування у парламенті.

"Єдина дискусія, яка залишилась, де ще компроміс був досягнутий останніми днями, щодо категорії, які не зможуть взяти участь у мобілізації. Є певні категорії, які народні депутати остерігаються залучати до війни. Почекаймо голосування кінцевого, там будуть статті кримінального кодексу. Особи, які вчинили певні категорії злочинів, не будуть мобілізовані", - розповів Малюська.