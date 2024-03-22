Малюська про мобілізацію засуджених: не стосуватиметься осіб, які вчинили певні злочини
Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що у законопроєкті про мобілізацію засуджених будуть обмеження щодо осіб, які вчинили певні злочини
Про це Малюська розповів у коментарі Еспресо, передає кореспондент Дмитро Дідора.
Він зазначив, що законопроєкт про мобілізацію засуджених розроблений спільно з Міноборони, Збройними силами та Міністерством юстиції. Проте кількість осіб, які можуть бути призвані до ЗСУ визначить фінальний варіант документа та голосування у парламенті.
"Єдина дискусія, яка залишилась, де ще компроміс був досягнутий останніми днями, щодо категорії, які не зможуть взяти участь у мобілізації. Є певні категорії, які народні депутати остерігаються залучати до війни. Почекаймо голосування кінцевого, там будуть статті кримінального кодексу. Особи, які вчинили певні категорії злочинів, не будуть мобілізовані", - розповів Малюська.
- Раніше очільник Мін'юсту Денис Малюська заявив про необхідність мобілізації засуджених. За його словами, тисячі засуджених виявили бажання вступити до лав ЗСУ. Згодом стало відомо, що оборонний комітет ВР розглядає мобілізацію засуджених.
- 1 березня заступниця міністра юстиції Олена Висоцька сказала, що засуджені за зґвалтування й убивство можуть бути мобілізовані в тому разі, якщо військові командири погодяться прийняти їх до своїх підрозділів.
- Пізніше Малюська заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації.
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