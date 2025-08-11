Маркарова впевнена, що США діятимуть з позиції сили на перемовинах з Росією на Алясці

Про це вона розповіла в інтервʼю CBS News.

"Вся Україна молиться, щоб президент Трамп був ефективним і мав чудові результати… Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і ми дійсно сподіваємося, що цей поштовх з боку президента Трампа, і пакети санкцій, які лежать на столі, і вторинні санкції, які вже впроваджені проти тих, хто допомагає Росії, переконають президента Путіна, що настав час для нього нарешті зупинити свою агресію", – висловилася Маркарова.

Пані посол наголосила, що Київ готовий перейти до дипломатії для закінчення війни та нагадала, що РФ незаконно окупувала українські території, зокрема Крим. У facebook вона згодом поінформувала, що вперше за роки активних інтервʼю на американських каналах взяла в етер Конституцію, "яка містить відповіді на питання щодо українських територій".

Водночас дипломатка підкреслила: концепція буферних зон є застарілою та з попереднього століття.

"Судячи з останніх рішень, включаючи санкції проти Індії за підтримку російської військової машини (...) я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, ви знаєте – мир через силу. І це дозволить нам разом знайти рішення, щоб зупинити агресію Росії", – переконана Маркарова.