Маркарова впевнена, що США діятимуть з позиції сили на перемовинах з Росією на Алясці
Посол України в США Оксана Маркарова висловила переконання, що судячи з останніх дій американський президент Дональд Трамп діятиме з позиції сили на перемовинах з РФ, що заплановані на Алясці 15 серпня
Про це вона розповіла в інтервʼю CBS News.
"Вся Україна молиться, щоб президент Трамп був ефективним і мав чудові результати… Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і ми дійсно сподіваємося, що цей поштовх з боку президента Трампа, і пакети санкцій, які лежать на столі, і вторинні санкції, які вже впроваджені проти тих, хто допомагає Росії, переконають президента Путіна, що настав час для нього нарешті зупинити свою агресію", – висловилася Маркарова.
Пані посол наголосила, що Київ готовий перейти до дипломатії для закінчення війни та нагадала, що РФ незаконно окупувала українські території, зокрема Крим. У facebook вона згодом поінформувала, що вперше за роки активних інтервʼю на американських каналах взяла в етер Конституцію, "яка містить відповіді на питання щодо українських територій".
Водночас дипломатка підкреслила: концепція буферних зон є застарілою та з попереднього століття.
"Судячи з останніх рішень, включаючи санкції проти Індії за підтримку російської військової машини (...) я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, ви знаєте – мир через силу. І це дозволить нам разом знайти рішення, щоб зупинити агресію Росії", – переконана Маркарова.
- Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.
