Медведєв заявив про "неминучу відплату" для керівництва України через підрив генерала Кирилова
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв після ліквідації генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова у Москві заявив про "неминучу відплату" для керівництва України
Про це пише РІА "Новости".
За словами пропагандиста, за ліквідацією Кирилова стоять "бандерівські нацисти".
"На бандерівських нацистів, включно з вищим військово-політичним керівництвом країни, що зникає, чекає неминуча відплата", - заявив Медведєв.
За день до цього Служба безпеки оголосила заочну підозру Ігорю Кирилову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. За цим стоїть СБУ.
- Актуальне
- Важливе