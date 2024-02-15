"Ми маємо виграти не бій, а війну": військовий експерт Притула про можливий відвід ЗСУ з Авдіївки

Про це він сказав в етері Еспресо.

На запитання щодо того, чи можливий відвід українських військових з Авдіївки й чи є куди їм відійти, експерт заявив: "Думаю, що наше командування заздалегідь підготувало позиції для можливого відходу, щоб не в чисте поле відходити, певно що є вже певні бліндажі, окопи й так далі".

Притула наголосив, українці мають розуміти, що військове командування не може звітувати про свої кроки, адже ворог це пильнує.

"Ніхто не розганяє паніку, але коли на Авдіївку суне армія - кілька десятків тисяч людей і вони не жаліють своєї живої сили, то, звісно, ми маємо жаліти свою живу силу, ми маємо виграти не бій за Авдіївку, ми маємо виграти цю війну. А війна закінчиться тоді, коли відбудуться такі ж ситуації на московії, коли там почнеться велика пожежа", - підсумував полковник запасу СБУ.

Останні новини про Авдіївський напрямок

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що ЗСУ поки що не збираються залишати Авдіївку.

14 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за два місяці 2024 року російські окупанти здійснили найбільшу кількість авіаційних ударів по позиціях українських військових на Авдіївському напрямку.

Протягом доби на фронті відбулось 64 бойові зіткнення. Сили оборони відбили понад 61 ворожу атаку на 8 напрямках. Найбільше на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що в ЗСУ ймовірно є резерви для оборони Авдіївки.

Карта бойових дій за період 8-14 лютого: ситуація на фронті погіршується, в Авдіївки останній шанс на порятунок.