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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях, - британський полковник Грант
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Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях, - британський полковник Грант

1 червня, 2024 субота
14:12
Війна з Росією Глен Грант

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що альтернативою введення західного контингенту може бути тільки пошук величезної кількості боєприпасів, обладнання та всього необхідного

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для розв'язання проблеми воєнного часу, і тепер вони бачать, що це не спрацювало. Дуже довго вони з цим тягнули, бо це мало статися ще рік тому, чи може, навіть, півтора. Те, що вони намагалися робити, не мало достатнього ефекту, щоб дійсно вплинути на Росію, зупинити війну або дозволити Україні відтіснити окупантів назад", - зауважив полковник британської армії у відставці.

За його словами, європейці зараз опинились у ситуації, коли вони повинні почати допомагати, перебуваючи всередині країни, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ.

"Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. На певному етапі це станеться, тому що альтернативою є хіба що пошук величезної кількості боєприпасів, величезної кількості обладнання, величезної кількості всього необхідного, а це і їжа, і міномети, і каски, і одяг, що менш ймовірно, на мій погляд. А Росія так і продовжуватиме рухатися вперед, крок за кроком, допоки ми не дійдемо до стадії, коли європейські столиці скажуть: "Досить, ми готові приєднатися до вас і воювати проти Росії". На це може піти рік, а може і два, але ми неухильно рухаємось у цьому напрямку", - резюмував Глен Грант.

  • Днями Макрон знову висловився щодо відправлення іноземних військ в Україну.
  • Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацькі військові не братимуть участі в російсько-українській війні, адже Україна не є членом НАТО. 
  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ймовірне введення військ НАТО в Україну може призвести до ескалації.
  • 27 травня президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла, але пропозиції введення західних військ в Україну назвав спекуляцією.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Європа
Захід
ЗСУ
допомога Україні
зброя для України
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