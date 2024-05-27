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Президент Фінляндії Стубб назвав спекуляцією розмови про введення західних військ в Україну

27 травня, 2024 понедiлок
16:46
Війна з Росією Президент Фінляндії Александер Стубб

27 травня президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла, але пропозиції введення західних військ в Україну назвав спекуляцією

Зміст

Про це повідомляє Yle.

Стубб зустрівся з естонським колегою Аларом Карісом й обговорив підтримку України, гібридні атаки Росії та події в Грузії.

Александер Стубб вважає, що фокус усієї політики безпеки має бути на підтримці України. Він також вважає, що Європа відстає в питанні допомоги зброєю.

"На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла", – заявив він.

Натомість Каріс заявив: "Сили країн НАТО можуть використовуватися в Україні для виконання допоміжних завдань".

За словами президента Естонії, західні війська можна було б направити, наприклад, для розмінування. Він вважає, що, перш за все, війська НАТО могли б бути використані для того, щоб звільнити українські війська від допоміжних завдань.

Каріс відповів на запитання про те, що Польща і країни Балтії можуть відправити війська в Україну.

"На цю тему також велися дискусії. Позиція українців полягає в тому, що на цей час вони потребують озброєння, а не військ", – відповів президент Естонії.

Каріс також повідомив, що військові об'єкти в Росії є законними цілями для українських ударів із західної зброї.

  • Днями Макрон знову висловився щодо відправлення іноземних військ в Україну.
  • Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що словацькі військові не братимуть участі в російсько-українській війні, адже Україна не є членом НАТО. 
  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що ймовірне введення військ НАТО в Україну може призвести до ескалації.
Теги:
Україна
Естонія
Фінляндія
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
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