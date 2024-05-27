Президент Фінляндії Стубб назвав спекуляцією розмови про введення західних військ в Україну

Про це повідомляє Yle.

Стубб зустрівся з естонським колегою Аларом Карісом й обговорив підтримку України, гібридні атаки Росії та події в Грузії.

Александер Стубб вважає, що фокус усієї політики безпеки має бути на підтримці України. Він також вважає, що Європа відстає в питанні допомоги зброєю.

"На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла", – заявив він.

Натомість Каріс заявив: "Сили країн НАТО можуть використовуватися в Україні для виконання допоміжних завдань".

За словами президента Естонії, західні війська можна було б направити, наприклад, для розмінування. Він вважає, що, перш за все, війська НАТО могли б бути використані для того, щоб звільнити українські війська від допоміжних завдань.

Каріс відповів на запитання про те, що Польща і країни Балтії можуть відправити війська в Україну.

"На цю тему також велися дискусії. Позиція українців полягає в тому, що на цей час вони потребують озброєння, а не військ", – відповів президент Естонії.

Каріс також повідомив, що військові об'єкти в Росії є законними цілями для українських ударів із західної зброї.