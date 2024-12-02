"Ми повинні знайти дипломатичні рішення": Зеленський про повернення тимчасово окупованих територій

Про це він розповів в інтервʼю Kyodo.

"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда", - прокоментував Зеленський повернення ТОТ, зокрема Криму.

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"Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - додав президент, наголосивши, що такий шлях можна розглядати лише тоді, "коли ми знаємо, що ми досить сильні", аби РФ не могла розпочати нову агресію проти України.

Водночас український лідер заявив, що настав "складний період" війни.