"Ми повинні знайти дипломатичні рішення": Зеленський про повернення тимчасово окупованих територій
Президент Володимир Зеленський визнав, що деякі тимчасово окуповані території важко повернути військовим шляхом, тому потрібно шукати "дипломатичні рішення"
Про це він розповів в інтервʼю Kyodo.
"Нашій армії не вистачає сил для цього. Це правда", - прокоментував Зеленський повернення ТОТ, зокрема Криму.
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"Ми повинні знайти дипломатичні рішення", - додав президент, наголосивши, що такий шлях можна розглядати лише тоді, "коли ми знаємо, що ми досить сильні", аби РФ не могла розпочати нову агресію проти України.
Водночас український лідер заявив, що настав "складний період" війни.
- Раніше Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Ske News припустив, що він готовий укласти угоду про припинення вогню без тимчасово окупованих територій в обмін на членство в НАТО, щоб потім повернути їх "дипломатичним шляхом". При цьому тимчасово окуповані частини України за жодних обставин не буде визнано російськими.
- Окремо Зеленський наголосив: "Але запрошення (до НАТО - ред.), треба робити Україні в її міжнародно визнаних кордонах".
- Потім президент заявив, що Україна увійде до НАТО лише повністю, з усіма своїми територіями.
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