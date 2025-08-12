Міноборони провело перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що напередодні на Ставці ухвалили рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі, що дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби. Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень.

"За дорученням президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій.

"Генеральний штаб ЗСУ формує перелік таких підрозділів. Завдання — перерахувати кошти максимально швидко", - зазначив міністр.