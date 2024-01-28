Міноборони й Генштаб працюють над запуском власної рекрутингової агенції
Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ працюють над створенням власної рекрутингової агенції. Вони прагнуть якомога тісніше комунікувати з людьми, які хочуть долучитися до лав ЗСУ
Про це заявив представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець в інтерв'ю АрміяInform.
За його словами, у Міністерства оборони виникла ідея створити онлайн-платформу, щоб структуровано і консолідовано забезпечити рекрутинг.
"Ми нині вкладаємо час, ресурси, сили і засоби у створення агенції, яка буде цим процесом займатися. Все це в тісній взаємодії з Генеральним штабом, тому що ми комплектуємо насамперед Збройні Сили. Але загалом є мета об’єднати в майбутньому цю функцію для всіх Сил оборони. Щоб людина могла з нашою допомогою потрапити до військових підрозділів інших складових Сил оборони, не тільки до ЗСУ", - сказав Бежевець.
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Головним результатом для Міністерства та Генштабу є мотивована людина, яка служить там, де вона хотіла.
Крім цього, Бежевець впевнений, що у процесі рекрутингу вкрай важливою є комунікація з людьми "як онлайн, так і офлайн нам слід доносити і пояснювати людям, яка є служба, які є частини". Саме тому, за словами представника, надзвичайно важливим є налагодження цих комунікацій, проведення роз’яснювальної роботи, щоб максимально людям донести, які в них є можливості, які в держави є можливості, що держава пропонує, що військові пропонують, аби людина могла себе знайти.
Водночас для рекрутингової агенції Міноборони має розробити "єдиний державний алгоритм роботи, який би мав стандарти якості".
- Натомість начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони.
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