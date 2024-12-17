Міноборони завершило перший етап створення "патронатних служб" для військових: Умєров розповів деталі

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ці підрозділи, більше відомі як патронатні служби, працюватимуть для підтримки військових та їхніх сімей, які потребують юридичної, психологічної, медичної та іншої допомоги... Це важливий елемент розбудови довіри між суспільством і військом", - зазначив чиновник.

Кабмін на засіданні 20 серпня ухвалив постанову щодо створення служби супроводу військовослужбовців. Її запровадили з 1 жовтня 2024 року.

"Уже сьогодні вона впроваджена на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях у бригадах, полках, флотиліях та окремих батальйонах", - розповів Умєров.

"Патронатні служби також будуть у військових частинах, шпиталях, територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки", - додав він.

За його словами, нині триває підготовка фахівців для цієї служби. У вересні відбувся перший навчальний курс, який буде оновлено та розширено на основі отриманого досвіду.

"Завершення першого етапу створення служб соціального супроводу – це важливий крок до посилення соціальної підтримки військових та зміцнення довіри до українського війська", - резюмував очільник Міноборони.