"Мирні переговори" - прикриття для жорстоких дій: голова ЮНІСЕФ в Україні та повірений у справах Польщі прокоментували атаку РФ на Київ

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич назвав російську атаку на Україну 28 серпня обурливою, жорстокою і несправедливою.

"Дуже трагічна й абсолютно непотрібна атака на мирних жителів, ще одна з численних атак на цивільне населення. Я глибоко зворушений тим, що бачу руїни, зруйновану будівлю, і ми знаємо: унаслідок цієї атаки загинула трирічна дитина. Це був свідомий удар по мирних людях. Особливо жорстоким є те, що це сталося вночі, коли люди спали, коли вони відпочивали", - заявив Лукасевич.

Він наголосив, що удари по Україні є черговим трагічним доказом того, що Росія лише говорить про мир, але насправді має намір продовжувати цю війну, вести її дедалі жорстокіше.

"Усі так звані мирні переговори — це лише прикриття для жорстоких дій, свідками яких ми є сьогодні. Ми зібрали дипломатів, зокрема європейських дипломатів, які, до речі, також постраждали від нічної атаки. Делегація Європейського Союзу в Києві теж відчула її на собі. Єдиний висновок, єдиний заклик і результат цієї атаки — це зростальна рішучість європейських та міжнародних партнерів, включно з Польщею, підтримати Україну, допомогти захистити її територію, особливо у сфері протиповітряної оборони, а також викривати російську брехню та пропаганду, спрямовану на поширення фальші про нібито мирні наміри, яких насправді немає", - додав тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні.

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде зазначив, що жахливо чути про загиблих дітей.

"Звичайно, жахливо бути свідком цієї масштабної атаки сьогодні вранці. Як повідомив вранці міністр закордонних справ, загинуло чотири дитини. Звичайно, для нас, для ЮНІСЕФ, жахливо чути про таку кількість вбитих дітей, а ще багато дітей поранені. Ми дуже засмучені цим фактом і хотіли б висловити співчуття родинам постраждалих дітей, усій країні та місту. До початку навчального року залишилося лише кілька днів, і це зазвичай той час, коли батьки та діти збираються разом, щоб підготуватися до нового навчального року. Замість того щоб радіти та готуватися до чогось нового, відкрити новий розділ свого життя, ми спостерігаємо за усім і не знаємо, що буде далі. Тому ми рішуче закликаємо до негайного та безумовного припинення вогню, тому що повномасштабне вторгнення Росії, на жаль, забирає забагато життів, і це має припинитися", - прокоментував Мамедзаде.