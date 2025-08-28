Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією МЗС після обстрілу Києва закликало партнерів передати Україні зброю дальнього ураження
Оновлено

МЗС після обстрілу Києва закликало партнерів передати Україні зброю дальнього ураження

Катерина Ганжа
28 серпня, 2025 четвер
15:56
Війна з Росією МЗС України

Міністерство закордонних справ України засудило черговий масований обстріл України, здійснений Російською Федерацією у ніч на 28 серпня

Зміст

Про це йдеться у відповідній заяві МЗС у Facebook.  

В українському МЗС акцентували, що російський агресор завдав удару по Україні із застосуванням 629 засобів повітряного нападу, а саме: 598 ударних безпілотників "Shahed" та БПЛА-імітаторів різних типів, 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 20 крилатих ракет Х-101. В результаті ударів були зруйновані житлові будинки, загинули люди, зокрема діти, є багато поранених.

"Найменшій загиблій дитині не було й трьох років. Вона народилася під російськими обстрілами в жовтні 2022 та померла від російського обстрілу в серпні 2025 року. Загибель та поранення дітей є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання. Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями. Кожна країна, кожен лідер, кожна міжнародна організація мають рішуче відреагувати на це варварство принциповою публічною позицією та конкретними діями", - наголосили у дипломатичному відомстві.

Там додали, що черговий масований терористичний обстріл України засвідчує, що Російська Федерація повністю нехтує зусиллями світової спільноти щодо відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. 

"Особливо цинічним є ігнорування Путіним мирного процесу, ініційованого президентом США Дональдом Трампом. Путін відмовляється від проведення прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та демонструє небажання робити реальні кроки на дипломатичному шляху врегулювання. Російська Федерація знову показує світу, що саме вона залишається єдиною перепоною на шляху до миру. Росія – це держава-терорист і ми закликаємо усі держави та міжнародні організації чітко фіксувати цей статус", - зазначили в МЗС.

У відомстві відмітили, що під час атаки Росія пошкодила будівлю Представництва Європейського Союзу в Україні. 

"Це грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, та неприпустимий напад на дипломатичну установу. Такі дії вимагають рішучого засудження та відповідних заходів з боку всієї міжнародної спільноти", - додали в Міністерстві.

В МЗС закликали всі держави світу засудити черговий акт російського терору проти України і цілеспрямоване вбивство російськими військами цивільних, особливо дітей, та здійснити конкретні кроки для припинення цих звірств.

"Очікуємо сильної, практичної реакції від усієї міжнародної спільноти, зокрема країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, які неодноразово закликали до миру, стриманості та припинення вогню, щоб змусити Російську Федерацію припинити вбивства", - йдеться в заяві.

Також в МЗС закликали учасників 25 засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва 31 серпня – 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару та показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не толерують російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей.

"Закликаємо партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти нашої держави, додаткові пакети військової допомоги. Закликаємо посилити тиск на Російську Федерацію. Це включає запровадження додаткових потужних санкцій, у тому числі якнайшвидше прийняття 19-го санкційного пакету Європейського Союзу, повне відключення Російської Федерації від міжнародних фінансових систем та санкції проти нафтотанкерного "тіньового флоту"; запровадження потужних тарифів, які завдадуть удару по російській воєнній економіці і унеможливлять подальше фінансування Росією війни; посилення персональних санкцій проти російського військово-політичного керівництва, унеможливлення обходу санкцій", - наголошують в Міністерстві закордонних справ.

Там акцентували, що РФ відверто ігнорує всі мирні зусилля та лише посилює свій терор. 

"Повне і безумовне припинення вогню залишається найбільш ефективним кроком для успіху дипломатії на шляху до миру. Допоки Москва продовжує відповідати такими ракетними обстрілами на мирні ініціативи світу, лише підхід "мир завдяки силі" здатен покласти край війні. Така політика передбачає підтримку України і дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію. Саме такий підхід здатен змусити Путіна припинити терор та сісти за стіл переговорів для досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру", - зазначили в дипвідомстві.

Також в МЗС наголосили, що для того, щоб запобігти повторенню агресії, необхідні дієві, юридично зобов’язуючі та надійні гарантії безпеки для України. 

"Підкреслюємо також важливість покарання агресора, включно з засудженням Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України вищого політичного керівництва РФ. Відновлення поваги до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, невід’ємною частиною чого є повага до територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, дасть сигнал світові, що агресія не винагороджується, а карається", - резюмували в Міністерстві закордонних справ.

  • Увечері 27 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. згодом стало відомо про пуски ракет. У Києві внаслідок атаки є постраждалі. Вісімнадцять людей загинули, серед них четверо дітей.
  • Також варто зазначити, що унаслідок російської атаки в Києві пошкоджено будівлі представництва Європейського Союзу та British Council. 
Роман Безсмертний
Автор Марина Клюєва
27 серпня, 2025 середа
Путін виношує значно небезпечніші плани, ніж просто окупація певної частини України, - Безсмертний
Іван Франко в саду художника Івана Труша
Автор Юрій Мартинович
27 серпня, 2025 середа
Не встиг отримати Нобелівську премію, а жінка говорила російською: цікаві факти про Івана Франка до його 169-річчя
Автор Юрій Мартинович
26 серпня, 2025 вiвторок
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
