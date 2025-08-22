Можливе долучення Китаю до гарантій безпеки не є стратегічно правильним, - екснардепка Юринець

Про це в етері Еспресо розповіла колишня народна депутатка, ексголова української делегації у ПА НАТО Оксана Юринець.

"Китаю не було при підписанні першого меморандуму, якщо, скажемо так, це буде якась новела для Будапешта-2 і там вже з'явиться п'ята країна - Китай, тому що було чотири країни, які підписували, власне, Будапештський меморандум. Це Сполучені Штати, Британія, Російська Федерація та Україна. І ми розуміємо, що один з підписантів порушив це наглим способом зараз ведучи агресивну війну на території України", - сказала вона.

Юринець додала, що не знає, чи насправді варто шукати гарантій, коли останнього саміту НАТО було визначено, що загрозою є Китай, який де-факто підтримує РФ в цій війні.

"Навіть, якщо не прямо, то через Північну Корею своїми виробленими розхідниками і не лише - власне, те, що вбиває українців. Тому зараз це дуже цікаво, коли ми ще у період повномасштабного вторгнення і війни в Україні будемо долучати тих, хто, скажемо так, вже і зараз поводить зовсім по-іншому", - зазначила екснардепка.

Вона вважає, що долучення Китаю до гарантій безпеки і зміна стратегії потребує потужного розуміння.

"Особливо після заяв, які були від китайського лідера, що вони не хочуть, аби РФ програла. Питання тоді вартості тих угод. Тобто треба розуміти, що чи буде реформа Радбезу ООН, яка обговорюється 10 років, як мінімум, вже останніх. Але в контексті Будапешту-2, меморандуму другого із включенням Китаю, я думаю, що це хотілка наших ворогів", - наголосила Юринець.

На її думку, це - непроста річ.

"Кожен історичний момент потребує певних складних рішень, немає простих рішень. Тому рішення з Китаєм для мене є дуже сумнівним, і я вважаю, що це не до кінця стратегічно правильно з погляду євроатлантичних традицій, які вже сформувалися і понад 70 років працювали", - підсумувала нардепка.