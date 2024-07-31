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"Можливо, цей епізод є початком прориву": Defence Express про удар по складах озброєння РФ біля Курська

31 липня, 2024 середа
17:07
Війна з Росією пожежа на заводі в Курській області РФ

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський припускає, що епізод щодо Курська може бути початком прориву Сил оборони щодо можливості завдавати комплексних ударів по території РФ

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Повідомлень про наявність літальних безпілотників у ВМС нема, відповідно завести туди катери-камікадзе суходолом під Курськ можливості нема, тому тут залишається тільки один варіант із "Нептуном". Звісно, сам характер удару, тобто куди били, може говорити про дальність, бо там усього 100 км до лінії державного кордону, але ж ми не знаємо де могла стояти пускова установка. Проте Генштаб зробив перший натяк: точки прицілювання, тобто, якщо було кілька точок прицілювання, значить було кілька ракет. По-друге, якщо вдалося в режимі реального часу зафіксувати, що ракети потрапили туди куди їх націлювали й при цьому були вибухи й фіксувалась робота  протиповітряної оборони, то, можливо, ми щось не знаємо гарне про можливості Сил оборони України вести самостійну розвідку щодо ворога хоча б у стокілометровій прикордонній зоні", - пояснює Киричевський.

За словами експерта, це великий прорив, якщо українські військові фіксували наслідки роботи зброї у режимі реального часу: "Навіть, якщо до кінця знаємо що саме там згоріло в росіян на базі під Курськом, але хоча б зафіксували факт, що ракета долетіла куди її влучали".

"Якщо говорити про такі політичні моменти, там же мова не про те, що можна чи не можна бити, наприклад, західними ракетами, там мова про те, щоб і забезпечити відповідні розвідувані можливості, щоб виявити куди краще націлити й потім виявити результати. Хто знав, можливо, оцей приємний епізод щодо Курська є початком прориву навіть незначного, на перший погляд, одначе, коли Сили оборони України отримали комплексні можливості завдавати ударів по території агресора, навіть якщо поки що умовна стокілометрова санітарна зона від лінії державного кордону України. Знаєте, маленький крок для держави й великий крок для всього людства буде в такій ситуації", - підсумував Киричевський.

  • Українські військові вночі 31 липня атакували склад зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів неподалік від Курська. Зазначається, що біля Курська працювала ворожа ППО, а також лунали вибухи в точках прицілювання. Також було нібито знищено керовану ракету "Нептун-МД" над Курською областю.
Теги:
Росія
військові
ЗСУ
Військові новини
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