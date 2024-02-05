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МЗС Польщі закликало США ухвалити пакет допомоги для України

5 лютого, 2024 понедiлок
17:37
Війна з Росією Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Конгрес США, прийняти американський пакет допомоги після того, як Єврорада ухвалила 50 млрд євро для України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ключовою темою сьогодні була російська агресія проти України та шляхи підтримки України у її героїчній боротьбі із захисту державності та народу. Європейська рада остаточно ухвалила рішення щодо плану відновлення України у 50 мільярдів. Я закликав, Конгрес Сполучених Штатів, прийняти також американський пакет допомоги і, впевнений, що ми у цьому єдині", - заявив Сікорський 5 лютого у Варшаві на спільній пресконференції з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

Він нагадав, що члени ЄС обговорюють також збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро вже у 2024 році для надання Україні більшої військової допомоги. Зазначається, що країни ЄС продовжують реалізовувати ініціативу із постачання в Україну боєприпасів, нарощують постачання зброї та військового обладнання на двосторонньому рівні.

За словами очільника польського МЗС, не менш важливим було рішення країн ЄС визнати Україну як країну-кандидата та розпочати переговори про вступ.

Сікорський також нагадав про необхідність створити спеціальний рахунок для перерахування Україні надходжень від заморожених російських активів, тому що ця пропозиція наразі на стадії опрацювання. 

"Наближається друга річниця російської агресії. Тож дедалі більш важливим є надіслати Путіну послання, що ця кампанія програна, що Росія платитиме за це величезну ціну, і що міжнародне право та міжнародно визнані кордони мають бути поновлені", - додав він.

  • 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
  • 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
  • 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
  • На третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні цього тижня, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
  • Адміністрація президента США Джо Байдена спільно з двопартійною групою сенаторів досягли угоди щодо кордонів на суму 118,2 млрд доларів, яка включає допомогу Україні та Ізраїлю. За словами посла України в США Оксани Маркарової, у Штатах за законопроєкт можуть проголосувати 7 лютого.
Теги:
Світ
Україна
Польща
ЄС
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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