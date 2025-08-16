На Алясці, ймовірно, вдалося узгодити попереднє повітряне перемир’я перед зустріччю Трампа, Зеленського та Путіна, - журналіст The Economist
За даними журналіста The Economist Олівера Керрола, на саміті в Алясці була досягнута домовленість про повітряне перемир’я перед тристоронньою зустріччю лідерів США, України та Росії
Про це Керрол написав у Х.
"Мені повідомили, що досягнуто попередньої домовленості про припинення повітряних бойових дій до зустрічі лідерів трьох сторін. "Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів", — повідомляє мені джерело. "Наступний тиждень буде цікавим", - зазначив журналіст.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Уранці 16 серпня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів.
