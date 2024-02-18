На фронті за добу відбулося 82 боєзіткнення, окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар'їнському напрямку, - Генштаб

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.

Окупанти вночі атакували Україну "шахедами", ЗСУ авіацією уразили 14 районів скупчення росіян

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо цієї атаки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Московка, Загризове Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Слов’янськ, Краматорськ, Семенівка, Очеретине, Бердичі, Тоненьке, Терни, Іванівське, Орлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом тієї ж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.