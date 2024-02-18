Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На фронті за добу відбулося 82 боєзіткнення, окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар'їнському напрямку, - Генштаб

На фронті за добу відбулося 82 боєзіткнення, окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на Мар'їнському напрямку, - Генштаб

18 лютого, 2024 неділя
07:18
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. Російські окупаційні війська найбільше атакували на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники відбили 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.

Окупанти вночі атакували Україну "шахедами", ЗСУ авіацією уразили 14 районів скупчення росіян 

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснив 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо цієї атаки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Чорне, Садовод, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Московка, Загризове Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Слов’янськ, Краматорськ, Семенівка, Очеретине, Бердичі, Тоненьке, Терни, Іванівське, Орлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом тієї ж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Ввечері суботи, 17 лютого, російські терористи запустили "шахеди" та ракети для обстрілу України. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.
Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Кирило Буданов
16 лютого, 2024 п'ятниця
"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
ворожий Су-34
17 лютого, 2024 субота
Повітряні сили України знищили два російських Су-34 та один Су-35
Авдіївка
17 лютого, 2024 субота
Під час виходу з Авдіївки "деяка кількість" бійців потрапила в полон РФ, - Тарнавський
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.38
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.53
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
18 лютого
01:19
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський поговорив з Байденом 17 лютого. Деталі
00:44
Роман Яремчук, Валенсія, Ла Ліга
Яремчук не допоміг "Валенсії" перемогти "Севілью" у Ла Лізі
00:10
Оновлено
Краматорськ, наслідки обстрілу
РФ обстріляла Україну ракетами і "шахедами": у Краматорську зросла кількість загиблих
2024, субота
17 лютого
23:53
Донеччина, Авдіївка, Желанне
В Авдіївці працюють українські ДРГ, - "Атеш"
23:04
Україна НАТО
"НАТО збирається захопити Арктику та Україну": росіяни запустили новий фейк
22:18
Ерлінг Холанд, "Манчестер Сіті", АПЛ
"Ман Сіті" та "Челсі" зіграли внічию центральний матч дня в АПЛ. Мудрик просидів на лаві запасних
21:55
У Молдові знайшли уламки БПЛА
У Молдові вдруге за 6 днів знайшли уламки БПЛА поблизу кордону з Україною
21:52
Ексклюзив
навчання з протидії ДРГ
Росіяни спробують створити "буфер безпеки" для Авдіївки та відкинути сили України далі, - військово-політичний оглядач Коваленко
21:43
Ракета Х-69
Росія почала застосовувати для ударів по Україну новітні крилаті ракети Х-69
21:29
Оновлено
Росіяни скинули 12 авіабомб на Куп'янськ: є поранені
21:01
Ілюстративне фото
Чернетку сценарію "Зоряних війн", яка належала актору Гаррісону Форду, продали на аукціоні за $13,6 тис.
20:59
Авдіївка
Третя ОШБр відзвітувала про втрати росіян у боях за Авдіївку
20:43
Кіліан Мбаппе, Ліга чемпіонів, ПСЖ
Мбаппе підписав контракт з "Реалом", - журналіст Marca
20:27
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що процес передачі Україні винищувачів F-16 йде за графіком
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Руки, що не крадуть
20:03
плавці
Українець виборов золото на чемпіонаті світу з водних видів спорту
19:59
Сергій Никифоров
В ОП розповіли, які дві країни можуть наступними підписати безпекові угоди з Україною
19:53
Ексклюзив
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
1 березня польські перевізники можуть поновити страйк на кордоні, - віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Балін
19:38
збиття літака
Неподалік від Кривого Рогу збили російську ракету
19:27
На фото: боєприпаси
Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва патронів
19:22
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу на фронті відбулось 63 боєзіткнення, Сили оборони відбили 34 атаки на п'яти напрямках, - Генштаб
18:58
Оновлено
Ворог 12 разів обстріляв Нікопольщину дронами та з артилерії: є травмовані
18:42
Еммануель Макрон
Макрон сприятиме створенню держави Палестина
18:33
OPINION
Микола Княжицький
Убивство Навального, блокада кордону, канікули Сенату та інші справи Путіна, — підсумки тижня від Миколи Княжицького 
18:32
Харківщина
Удар РФ по нафтобазі в Харкові 9 лютого: одна з постраждалих досі перебуває у лікарні зі значними опіками
18:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 17 лютого: долар та євро різко пішли вгору
18:24
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Відхід з Авдіївки потрібно було здійснювати раніше, - капітан першого рангу запасу ВМС України Лакійчук
18:08
Огляд
Олександр Грушин (ліворуч)
Характер Грушина, нічия "Шахтаря", перформанс Луніна та успіх Харлан: головні новини українського спорту за тиждень
18:05
Укроборонпром
Укроборонпром підписав угоду про співпрацю з Dynamit Nobel Defence
18:00
Найкращі трилери Netflix
Найкращі трилери Нетфлікс, що триматимуть у напрузі до останніх кадрів
18:00
OPINION
Борис Бабін
Дискримінація геноциду
17:45
Оновлено
Херсон обстріл
Окупанти атакували Херсон: є загиблий і поранені
17:37
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина може ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до кінця місяця
17:29
Президент Чехії Петр Павел
Чеський президент Павел знайшов 800 тисяч артилерійських снарядів для України
17:25
Оновлено
Мелітополь
У Мелітополі на дитячих змаганнях вистрілив гранатомет: є травмовані
17:23
Біатлон, Христина Дмитренко
Біатлон: у жіночій естафеті Україна посіла 5 місце на чемпіонаті світу
17:11
російські окупанти
"Азов" каже, що знищив російського комбата у лісах Кремінної
17:09
кіт Степан
Зірку соцмереж кота Степана вивезли з Харкова
17:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Я щось не бачив жодного указу про призначення звільнених генералів на якусь іншу роботу, - Безсмертний
16:53
Михайло Муха
Рятуючи товариша, на війні загинув художник з Одеси Михайло Муха
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV