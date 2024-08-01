На Харківщині можуть впровадити диференційовану систему повітряних тривог: подробиці

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кожен житель Харкова та області хоче жити без постійних тривалих повітряних тривог, які можуть досягати понад 20 годин на добу. Або хоча б зменшити їхню тривалість. Але безпека людей — пріоритет. Мав розмову з головкомом Олександром Сирським щодо впровадження диференційованої системи повітряних тривог", - написав він.

За його словами, місцева влада надала військовому командуванню пропозиції щодо впровадження цієї системи у Харкові, зазначивши, що технічні можливості це зробити є. На думку чиновника, це дало бізнесу більше можливостей працювати й нормалізувало б життя містян.

При цьому Синєгубов наголосив, що всі повітряні тривоги на Харківщині несуть реальну небезпеку для громадян.

"Керована авіабомба з балістичною траєкторією або ж "Кинджал" з ворожого літака може досягнути ціль як у Липцях, так і в Харкові — завчасно немає можливості достеменно визначити місце запланованого прильоту. Тому президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту на Харківщину дав завдання посилювати захист неба та залучати можливості, які допоможуть знищити джерела виходів КАБів", - додав чиновник.