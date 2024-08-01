Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Харківщині можуть впровадити диференційовану систему повітряних тривог: подробиці

На Харківщині можуть впровадити диференційовану систему повітряних тривог: подробиці

Юлія Юліна
1 серпня, 2024 четвер
15:45
Війна з Росією система оповіщення сирена

На Харківщині можуть впровадити диференційовану систему повітряних тривог. Це пов'язано з тим, що сирени в регіоні лунають понад 20 годин на добу

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кожен житель Харкова та області хоче жити без постійних тривалих повітряних тривог, які можуть досягати понад 20 годин на добу. Або хоча б зменшити їхню тривалість. Але безпека людей — пріоритет. Мав розмову з головкомом Олександром Сирським щодо впровадження диференційованої системи повітряних тривог", - написав він.

За його словами, місцева влада надала військовому командуванню пропозиції щодо впровадження цієї системи у Харкові, зазначивши, що технічні можливості це зробити є. На думку чиновника, це дало бізнесу більше можливостей працювати й нормалізувало б життя містян.

При цьому Синєгубов наголосив, що всі повітряні тривоги на Харківщині несуть реальну небезпеку для громадян.

"Керована авіабомба з балістичною траєкторією або ж "Кинджал" з ворожого літака може досягнути ціль як у Липцях, так і в Харкові — завчасно немає можливості достеменно визначити місце запланованого прильоту. Тому президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту на Харківщину дав завдання посилювати захист неба та залучати можливості, які допоможуть знищити джерела виходів КАБів", - додав чиновник.

Теги:
Новини
Україна
Харків
Харківщина
Олег Синєгубов
Читайте також:
паспорт РФ
Автор Марина Клюєва
30 липня, 2024 вiвторок
Правозахисники виявили, що законодавство України про колабораціонізм не враховує норм МГП
На фото: Андрій Данилко
Автор Дар'я Тарасова
30 липня, 2024 вiвторок
"Воно не перекладається": Данилко порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська
Автор Юлія Юліна
31 липня, 2024 середа
Підстави для звільнення військових зі служби відповідно до нового мобілізаційного законодавства: пояснення адвокатки
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.44
  • EUR
    Купівля 44.25
    Продаж 45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
1 серпня
16:55
Пресреліз
Еспресо Біла Церква - заставка сайту
Розпочав роботу сайт Еспресо: Біла Церква
16:50
Німеччина уряд
Німецька земля Гессен сприятиме поверненню українських чоловіків додому: що відомо
16:46
Оновлено
журналіст WSJ Еван Гершкович
Росія та Захід проводять обмін ув'язненими: що відомо
16:40
СБУ оголосила підозру колаборанту з Луганщини: він став "воєнкором" окупантів
16:38
Енергосистема, електроенергія, обстріли
З початку повномасштабної війни енергетики ДТЕК 41 раз підіймали ТЕС "з нуля"
16:27
Гільдія режисерів США, страйк
Понад половина британських працівників кіно і ТБ залишаються безробітними після голлівудських страйків, - дослідження
16:14
Українські спортсмени готуються до Олімпіади-2024 попри все
Через російську агресію загинули 489 українських спортсменів, - Беленюк
16:11
Джон Леннон Beatles
Культові окуляри Джона Леннона продали за $50 тис.
16:10
Сергій Марченко
У Мінфіні заявили про готовність до дискусій щодо підвищення податків, але виставили дедлайн
16:05
OPINION
Михайло Басараб
Московія видихається
15:58
Ексклюзив
На сході Харківщини росіяни намагаються відтіснити ЗСУ до річки Оскіл, - боєць 77-ї аеромобільної бригади
15:53
ракетна атака на Охматдит
Тендер на ремонт Охматдиту виграла компанія з завищеними цінами, - "Наші гроші"
15:49
Віктор Орбан
Угорщина запевнила ЄС, що "миротворчу місію" щодо України закінчено, - El Pais
15:33
Міноборони
Міноборони закупить в українського виробника наземні дрони-камікадзе: деталі
15:23
нафта
У ЄС заявили, що для постачання нафти до Угорщини й Словаччини немає загроз
15:23
Ворог кидає у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи: Сирський розповів про ситуацію на Східному фронті
15:10
Дмитро Кулеба
У МЗС назвали фейковим допис від імені Кулеби про "обмежені ресурси США"
15:07
Ексклюзив
F-16
Військовий експерт Жмайло розповів, чи варто очікувати, що F-16 стануть панацеєю на полі бою
14:41
дрони
Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів
14:37
"Симфонія монстрів" Марка Леві
Марк Леві виклав безкоштовно книгу російською та подякував читачам з РФ "за відданість"
14:37
новини Хмельницького
У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: водій загинув, шестеро людей поранені
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:11
Естонія
Естонія запровадить повний митний контроль на кордоні з Росією
14:00
OPINION
Борислав Береза
Зростання податків: чого можна чекати від общипувачів гусей?
13:47
У Києві рятувальники виявили у водоймі залишки російської ракети Х-101
13:40
Оновлено
Наслідки атаки на Київщині
Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що "шахед" цілеспрямовано пошкодив його будинок на Київщині
13:26
Намагався спалити трансформатори Укрзалізниці: на Одещині СБУ затримала диверсанта
13:17
Анонс
Олександр Усик на відкритому тренуванні Полісся
"Полісся" - "Олімпія": де дивитися повторну гру кваліфікації Ліги конференцій
13:17
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на повідомлення про прибуття в Україну перших F-16
13:11
гроза
Наталка Діденко спрогнозувала, де на вихідні відчутно знизиться температура та пройдуть грози
13:06
Болгарія
Болгарія продовжила програму допомоги біженцям з України до кінця року
12:55
"Арабески" Сергія Жадана
Вийде нова збірка оповідань Сергія Жадана "Арабески" з його ілюстраціями
12:44
Володимир Зеленський
"Це є порушенням Конституції": Зеленський відповів, чи Україна готова поступитись територіями заради миру
12:39
телефон меседжер
Намагаються зламати акаунти користувачів: українців попередили про атаку на Viber
12:35
Гра у кальмара
Netflix оголосив, коли вийде другий сезон "Гри в кальмара"
12:20
електроенергія
Через бойові дії та технічні причини без світла в Україні залишаються 496 населених пунктів: ситуація в енергосистемі на 1 серпня
12:05
OPINION
Сергій Куюн
Про угорсько-словацькі погрози або, як ми самі собі привезли проблеми
12:03
"Для полювання на F-16": партизани виявили ЗРК "Бук-М2" на Донеччині
11:55
Принц Гаррі
Король Чарльз ігнорує дзвінки від Гаррі: інсайдери назвали причину суперечки
11:54
У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського артобстрілу загинули дві жінки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV