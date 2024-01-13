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Головна Війна з Росією На Кубані впала випущена в бік України крилата ракета Х-101

На Кубані впала випущена в бік України крилата ракета Х-101

13 січня, 2024 субота
15:02
Війна з Росією ракета Х-101

Російська крилата ракета Х-101, яку випустили для атаки по Україні 13 січня, не долетіла та впала на території Краснодарського краю РФ

Про це повідомили журналіст Денис Казанський та російський тг-канал ASTRA.

За словами місцевих жителів, ракету виявили між станицями Павловська та Отаманська.

Зазначається, що через це влада перекрила частину траси. Натомість офіційних коментарів від влади немає.

Натомість російський тг-канал "Осторожно новости" повідомляє, що саме падіння ракети, ймовірно, сталося вночі, а відео з місця у місцевих соцмережах з'явилося вранці. 

Як наголошується, йдеться про крилату ракету Х-101.

  • Уранці 13 січня Росія запустила крилаті ракети і "кинджали" для обстрілу України. У низці регіонів працювала ППО. На Сумщині поранення отримала місцева жителька. У Дніпрі сталися влучання, у Чернігові та Полтавській області виникли пошкодження внаслідок падіння осколків ракет.
  • Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 8 російських крилатих ракет.
Росія
російська армія
ракетний удар
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