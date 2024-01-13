На Кубані впала випущена в бік України крилата ракета Х-101
Російська крилата ракета Х-101, яку випустили для атаки по Україні 13 січня, не долетіла та впала на території Краснодарського краю РФ
Про це повідомили журналіст Денис Казанський та російський тг-канал ASTRA.
За словами місцевих жителів, ракету виявили між станицями Павловська та Отаманська.
Зазначається, що через це влада перекрила частину траси. Натомість офіційних коментарів від влади немає.
Натомість російський тг-канал "Осторожно новости" повідомляє, що саме падіння ракети, ймовірно, сталося вночі, а відео з місця у місцевих соцмережах з'явилося вранці.
Як наголошується, йдеться про крилату ракету Х-101.
- Уранці 13 січня Росія запустила крилаті ракети і "кинджали" для обстрілу України. У низці регіонів працювала ППО. На Сумщині поранення отримала місцева жителька. У Дніпрі сталися влучання, у Чернігові та Полтавській області виникли пошкодження внаслідок падіння осколків ракет.
- Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 8 російських крилатих ракет.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.06 Купівля 38.06Продаж 38.83
- EUR Купівля 41.79Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе