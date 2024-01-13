На Кубані впала випущена в бік України крилата ракета Х-101

Про це повідомили журналіст Денис Казанський та російський тг-канал ASTRA.

За словами місцевих жителів, ракету виявили між станицями Павловська та Отаманська.

Зазначається, що через це влада перекрила частину траси. Натомість офіційних коментарів від влади немає.

Натомість російський тг-канал "Осторожно новости" повідомляє, що саме падіння ракети, ймовірно, сталося вночі, а відео з місця у місцевих соцмережах з'явилося вранці.

Як наголошується, йдеться про крилату ракету Х-101.