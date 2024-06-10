На Курахівському напрямку ситуація напружена, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 10:30 10 червня.

Загалом за минулу добу російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 94 авіаудари (зокрема, із застосуванням 80 КАБів), залучив 33 дрони-камікадзе, 1411 FPV – дронів, здійснив понад 4400 обстрілів, в тому числі 101 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу та техніки, три засоби ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, одну РЛС та один склад з боєприпасами.

Від початку доби на фронті вже відбулося 38 боєзіткнень: ситуація по напрямках

Загарбники здійснили вже 11 авіаційних ударів із застосуванням 21 КАБ, завдали 52 удари дронами-камікадзе, понад 650 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Чернігівському та Сумському напрямках противник активних наступальних дій не проводив. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 89 осіб вбитими та пораненими, знищено дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 13 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено один танк, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. П’ять ворожих атак відбито без успіху для противника. Два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку нашими захисниками успішно відбито сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку зазнали невдачі три спроби російського агресора наблизитися до наших позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Дві атаки ворога в районі Новопокровського відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського. Ситуація під контролем Сил Оборони України. На цьому напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 269 окупантів вбитими та пораненими, знищено дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та три автомобілі. Пошкоджено танк, бойову броньовану машину та дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби російські війська десять разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Дев’ять ворожих атак відбито, триває бій поблизу Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі села Копані. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку російських загарбників північніше Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.