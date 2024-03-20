На лівобережній Херсонщині ЗСУ проводять прикриті з правого берега операції та зривають спроби ворога йти до Дніпра, - Хлань

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Можна сказати, що Кринків вже немає як населеного пункту, залишилася тільки назва. Окупанти хизуються, що Кринки вони контролюють. Хоча, як ми бачимо, контроль окупантів Кринків закінчується влучними попаданнями безпілотників саме по намаганню окупантів завести техніку або особовий склад ближче до узбережжя Дніпра. Але ЗСУ виконують завдання на лівому березі. Наразі недоречно казати про плацдарми, але завдання виконуються. І це є для окупантів головним болем", - зауважив Хлань.

Депутат Херсонської обласної ради також додав, що географічно правий берег вищий за лівий, і це допомагає нашим хлопцям, які виконують операції на лівому березі, прикривати їх артилерією й безпілотниками з правого берега.

"Усі намагання окупантів повністю контролювати узбережжя з лівого берега в районі Кринків, Антонівського та залізничного мостів нічим не закінчуються. Тому це для окупантів є чутливою темою, начебто раковою пухлиною, з якою вони нічого не можуть зробити", - наголосив Хлань.