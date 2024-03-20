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На лівобережній Херсонщині ЗСУ проводять прикриті з правого берега операції та зривають спроби ворога йти до Дніпра, - Хлань

20 березня, 2024 середа
08:48
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що ЗСУ виконують завдання на лівому березі Дніпра

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Можна сказати, що Кринків вже немає як населеного пункту, залишилася тільки назва. Окупанти хизуються, що Кринки вони контролюють. Хоча, як ми бачимо, контроль окупантів Кринків закінчується влучними попаданнями безпілотників саме по намаганню окупантів завести техніку або особовий склад ближче до узбережжя Дніпра. Але ЗСУ виконують завдання на лівому березі. Наразі недоречно казати про плацдарми, але завдання виконуються. І це є для окупантів головним болем", - зауважив Хлань.

Депутат Херсонської обласної ради також додав, що географічно правий берег вищий за лівий, і це допомагає нашим хлопцям, які виконують операції на лівому березі, прикривати їх артилерією й безпілотниками з правого берега.

"Усі намагання окупантів повністю контролювати узбережжя з лівого берега в районі Кринків, Антонівського та залізничного мостів нічим не закінчуються. Тому це для окупантів є чутливою темою, начебто раковою пухлиною, з якою вони нічого не можуть зробити", - наголосив Хлань. 

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 80 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку. Натомість ЗСУ знищили 700 окупантів.
  • Російський диктатор Володимир Путін використає перемогу на "виборах" президента РФ із показником у 87,28% для виправдання тривалої війни проти України.
Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
Військові новини
втрати окупантів
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