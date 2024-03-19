У ISW пояснили, як Путін використає "рекордні" показники на "виборах" у війні проти України

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики переконані, що Путін намагається використати заявлені "рекордні" явку виборців і підтримку власної кандидатури на президентських "виборах", щоб створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні.

18 березня російська центральна виборча комісія оголосила, що Путін набрав 87,28% голосів та переміг на виборах. При цьому явка нібито склала 77,44%.

"Путін та високопоставлені російські чиновники стверджували, що "рекордна" явка виборців і підтримка продемонстрували єдність Росії та довіру до президента", - зазначили в ISW.

Там також підкреслили, що за даними ЦВК, Путін набрав від 88,12% до 95,23% голосів на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та в Криму.

"Російська окупаційна влада, ймовірно, сфальсифікувала високу підтримку Путіна на ТОТ та примушувала громадян України брати участь у "виборах", які за своєю суттю були примусовими, враховуючи присутність там великої кількості російських військ", - зауважили в ISW.

Путін заявив, що не очікував таких високих результатів і вони нібито свідчать, що люди в на окупованих територіях України "вдячні Росії за захист".

"Путін намагається створити інформаційні умови для виправдання тривалого конфлікту та окупації територій України під виглядом "захисту" цивільних осіб, яким насправді загрожує лише російське вторгнення", - підсумували в ISW.