На Луганщині бої точаться у 12 населених пунктах, - ОВА
Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що тривають важкі бої навколо Макіївки та Невського
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Продовжуються дуже важкі бої на території, яку ми деокупували. Ворог лише за минулу добу атакував у трьох напрямах - це Греківка, Серебрянське лісництво і Білогорівка. Важкі бої тривають навколо Макіївки та Невського", - зауважив Лисогор.
За словами начальника Луганської ОВА, бої відбуваються на території 12 населених пунктів Луганщини. Деякі з них уже мають вигляд суцільної руїни.
"Наші хлопці відбивають атаки, адже ворог збільшив кількість військових, які наступають, кидаючи сили на максимум, щоб захопити Луганщину та спробувати розвинути хоч якийсь успіх", - додав Лисогор.
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