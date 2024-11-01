На Луганщині бої точаться у 12 населених пунктах, - ОВА

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Продовжуються дуже важкі бої на території, яку ми деокупували. Ворог лише за минулу добу атакував у трьох напрямах - це Греківка, Серебрянське лісництво і Білогорівка. Важкі бої тривають навколо Макіївки та Невського", - зауважив Лисогор.

За словами начальника Луганської ОВА, бої відбуваються на території 12 населених пунктів Луганщини. Деякі з них уже мають вигляд суцільної руїни.

"Наші хлопці відбивають атаки, адже ворог збільшив кількість військових, які наступають, кидаючи сили на максимум, щоб захопити Луганщину та спробувати розвинути хоч якийсь успіх", - додав Лисогор.