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На Луганщині бої точаться у 12 населених пунктах, - ОВА

Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
09:19
Війна з Росією Карта бойових дій за 23-30 жовтня

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що тривають важкі бої навколо Макіївки та Невського

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Продовжуються дуже важкі бої на території, яку ми деокупували. Ворог лише за минулу добу атакував у трьох напрямах - це Греківка, Серебрянське лісництво і Білогорівка. Важкі бої тривають навколо Макіївки та Невського", - зауважив Лисогор. 

За словами начальника Луганської ОВА, бої відбуваються на території 12 населених пунктів Луганщини. Деякі з них уже мають вигляд  суцільної руїни.

"Наші хлопці відбивають атаки, адже ворог збільшив кількість військових, які наступають, кидаючи сили на максимум, щоб захопити Луганщину та спробувати розвинути хоч якийсь успіх", - додав Лисогор. 

  • Протягом минулої доби, 31 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 170 бойових зіткнень.
  • У ніч з 31 жовтня на 1 листопада інформаційний OSINT-портал DeepState зафіксував просування російських терористів на Курахівському та Времівському напрямках.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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