На окупованому Запоріжжі росіяни викрадають людей просто на вулицях і записують у "терористи", - Федоров
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області з початку року росіяни внесли до "переліку терористів" сімох українців
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Всі ці чоловіки були викрадені, під катуваннями зробили зізнання, і тепер їх в ерефії судять "за міжнародний тероризм", - написав він.
Також Федоров зазначає, що людей викрадають прямо на вулиці та вносять до "переліку екстремістів"
"Мешканці Бердянська та Мелітополя днями були свідками викрадення чоловіків озброєними окупантами. Мелітопольця забрали коли він просто вийшов викинути сміття", - написав Федоров.
Досі невідоме місце перебування десятків людей з тимчасово окупованих територій, яких викали ще на початку повномасштабного вторгнення. В полоні знаходяться чоловіки та жінки різного віку і роду занять.
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