На південному напрямку ситуація погіршилася, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Чому сталося протискання нашої оборони на півдні? Про цей наступ теоретично було відомо раніше. Низка наших каналів стверджує, що й військове керівництво знало про таку загрозу, але там ділянки головно тримають бригади тероборони, і багато експертів роблять висновок, що наші бригади тероборони за потужністю та підготовкою поступаються механізованим, або штатним, або найстарішим бригадам. Противник використав ці слабкі місця в обороні, скористався цими напрямками й досягнув просування", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express нагадав, що генерал Сирський 28 жовтня відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області.

"Є багато відео від наших бригад, як вони знищують ворожу техніку, що наступає. Але факт залишається фактом - на південному напрямку ситуація погіршилася. Сподіваємося, що військове керівництво знайде якісь антидоти від традиційної російської тактики. Зокрема, це перевага в живій силі та техніці, охоплення флангів, пошук слабких місць і спроби просуватися по слабкім місця", - додав Згурець.