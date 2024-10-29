На південному напрямку ситуація погіршилася, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на півдні противник використав слабкі місця в обороні
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Чому сталося протискання нашої оборони на півдні? Про цей наступ теоретично було відомо раніше. Низка наших каналів стверджує, що й військове керівництво знало про таку загрозу, але там ділянки головно тримають бригади тероборони, і багато експертів роблять висновок, що наші бригади тероборони за потужністю та підготовкою поступаються механізованим, або штатним, або найстарішим бригадам. Противник використав ці слабкі місця в обороні, скористався цими напрямками й досягнув просування", - пояснив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express нагадав, що генерал Сирський 28 жовтня відвідав позиції ЗСУ в Запорізькій області.
"Є багато відео від наших бригад, як вони знищують ворожу техніку, що наступає. Але факт залишається фактом - на південному напрямку ситуація погіршилася. Сподіваємося, що військове керівництво знайде якісь антидоти від традиційної російської тактики. Зокрема, це перевага в живій силі та техніці, охоплення флангів, пошук слабких місць і спроби просуватися по слабкім місця", - додав Згурець.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області.
- Окремі підрозділи російської окупаційної армії дедалі частіше відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Російські командири вимушені замінювати їх строковиками.
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