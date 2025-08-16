На Північно-Слобожанському напрямку ЗСУ просунулись на 1-2,5 кілометри, - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські підрозділи просунулися на окремих напрямках на відстань від 1 до 2,5 кілометрів.

"З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", - додали у Генштабі.

Зіткнення фіксуються, зокрема, в районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.