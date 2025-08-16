На Північно-Слобожанському напрямку ЗСУ просунулись на 1-2,5 кілометри, - Генштаб
Станом на 16 серпня українські військовослужбовці просунулись від 1 до 2,5 кілометрів на відповідних ділянках на Північно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські підрозділи просунулися на окремих напрямках на відстань від 1 до 2,5 кілометрів.
Читайте також: Карта бойових дій за період 9-15 серпня: росіяни пішли у глибокий прорив і хочуть оточити Костянтинівку
"З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника", - додали у Генштабі.
Зіткнення фіксуються, зокрема, в районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що станом на 11 серпня українські захисники мають позитивні результати на Сумському напрямку.
