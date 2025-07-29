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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією На Покровському напрямку зараз понад 100 тис. російських військ, - ОСУВ "Хортиця"
Ексклюзив

На Покровському напрямку зараз понад 100 тис. російських військ, - ОСУВ "Хортиця"

Євген Козярін
29 липня, 2025 вiвторок
16:57
Війна з Росією російські війська

Є велика проблема з дуже великим обсягом особового складу росіян на Покровському напрямку. Ми усіма силами їх зупиняємо і знищуємо якомога більше

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Вони тільки намагаються ще пройти північ, мова, скоріше, про північний схід від Покровська. Вони намагаються там діяти і брати територію під контроль. На відміну від усіх попередніх кампаній, це йде битва за відносно малі населені пункти, відносно малі селища та відносно великі проміжки між ними", - сказав він.

Трегубов додав, що це якщо порівнювати з тим, що було взимку, коли вони обходили Покровськ з західного боку.

"Там було значно більш тісні розташування населених пунктів один до одного. Тут вони менш тісні. Тут росіяни можуть і активно використовують свою перевагу в особовому складі. В першу чергу в особовому складі. Так, вони також активно використовують КАБи. Це одна з їхніх потужних фішок, це одна з їхніх переваг", - зазначив речник. 

Він наголосив, що росіяни намагаються створити та реалізувати перевагу в БПЛА, хоча Сили оборони теж задніх не пасуть.

"Є велика проблема з дуже великим обсягом особового складу росіян на конкретному напрямку - на Покровському. Там у них понад 100 тис. росіян, величезне угрупування. Угруповання, з яким можна, в принципі, було б так ходити воювати з окремими країнами Європи. Воно зосереджено у нас на Покровському напрямку і намагається там щось робити. Відповідно, ми всіма силами їх зупиняємо там і знищуємо якомога більше", - підсумував Трегубов.

  • Від початку доби вівторка, 29 липня, на російсько-українському фронті зафіксували 73 бойових зіткнення: ворог найбільш активний на Покровському напрямку.

 

Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Покровськ
Коментар з Антоном Борковським
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