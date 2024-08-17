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На Сумщині запроваджують систему перепусток для допуску до прикордоння

Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
21:20
Війна з Росією

У суботу, 17 серпня, стало відомо, що на території Сумської області запроваджують спеціальні перепустки-дозволи для допуску до прикордоння

Зміст

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

За словами Дрозденка, перепустки запроваджують на фоні спроб людей повернутися додому після евакуації.

"Ми всіляко відмовляємо від таких ідей. Крім того, вже на обласному рівні, ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, у кого там є родичі чи схожі обставини. Тому там не абсолютно жорстке блокування, хоча ми радимо не наражатися на небезпеку", - заявив Олексій Дрозденко.

  • 7 серпня в Сумській області оголосили примусову евакуацію населення п'яти громад - 23 населених пунктів.
  • Станом на 12 серпня з Сумщини від початку евакуації вдалося вивезти 19,8 тис. мешканців, серед них близько 2 тис. дітей.
  • У вівторок, 13 серпня, для всіх громадян запровадили обмеження на переміщення у двадцятикілометровій зоні вздовж кордону з Росією в Сумській області.
Теги:
Суспільство
Україна
Сумщина
Військові новини
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