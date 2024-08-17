На Сумщині запроваджують систему перепусток для допуску до прикордоння

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

За словами Дрозденка, перепустки запроваджують на фоні спроб людей повернутися додому після евакуації.

"Ми всіляко відмовляємо від таких ідей. Крім того, вже на обласному рівні, ми розгортаємо цілу систему перепусток для тих, хто там проживає, у кого там є родичі чи схожі обставини. Тому там не абсолютно жорстке блокування, хоча ми радимо не наражатися на небезпеку", - заявив Олексій Дрозденко.