На тлі заяви Путіна щодо падіння Іл-76 через Patriot: держдума РФ звернеться до конгресменів США
Нещодавно президент Росії Володимир Путін заявив, що літак Іл-76 збили системою Patriot. Натомість держдума РФ планує звернення до конгресменів Сполучних Штатів
Про це заявив голова держдуми РФ В'ячеслав Володін.
Зазначається, що сьогодні, 1 лютого, держдума РФ планує звернутися до конгресменів США через нібито збиття літака Іл-76 американською системою Patriot.
"Вони повинні знати, в чиї руки потрапляє і як використовується американська зброя, яку направляє в Україну президент Байден", - написав Володін.
- Учора Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 збили системою Patriot, і пообіцяв допустити до розслідування міжнародних експертів.
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