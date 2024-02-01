На тлі заяви Путіна щодо падіння Іл-76 через Patriot: держдума РФ звернеться до конгресменів США

Про це заявив голова держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Зазначається, що сьогодні, 1 лютого, держдума РФ планує звернутися до конгресменів США через нібито збиття літака Іл-76 американською системою Patriot.

"Вони повинні знати, в чиї руки потрапляє і як використовується американська зброя, яку направляє в Україну президент Байден", - написав Володін.