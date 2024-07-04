Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Торецькому напрямку окупанти кидають у бій як гарматне мʼясо примусово мобілізованих з ТОТ України, - військовослужбовець 95-ї ОДШБр
Ексклюзив

На Торецькому напрямку окупанти кидають у бій як гарматне мʼясо примусово мобілізованих з ТОТ України, - військовослужбовець 95-ї ОДШБр

4 липня, 2024 четвер
20:06
Війна з Росією Окупанти

Військовослужбовець 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав повідомив, що окупанти примусово мобілізовують громадян України на тимчасово окупованих територіях України й кидають їх у бій, як гарматне мʼясо

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на Торецькому напрямку дуже складна. Окупанти вже понад тиждень проводять інтенсивні штурмові дії. Росіяни рухаються великими піхотними групами без застосування техніки. Оскільки розуміють, що техніка буде відразу знищена артилерією Сил оборони. Вони продовжують намагатись прорватись в місто Торецьк.Зараз виключно стійкість особового складу та професійність командирів дозволяє стримувати противника на Торецькому напрямку. Варто також додати, що противник має чисельну перевагу в особовому складі, засобах артилерії та перевага в авіації", - розповів Станіслав.

За словами військовослужбовця, окупанти накопичили чималі резерви на Торецькому напрямку для активних бойових дій.

"Росіяни штурмують постійно й цілодобово. Всі бойові дії на Торецькому напрямку нагадують один постійний штурм. Користуються окупанти своєю перевагою в особовому складі для того, щоб спробувати просуватись з усіх напрямків. Втім втрати в окупантів дуже великі, що вказує на те, що резерви на Торецькому напрямку противник накопичив чималі. Окупанти зосередили на Торецькому напрямку ВПК, які вони створювали раніше, та, за даними розвідки, велику кількість примусово мобілізованих громадян України з тимчасово окупованих територіях. Зокрема, з Донецька. Окупанти використовують примусово мобілізованих як гарматне мʼясо", - додав він.

  • 6 травня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що відповідно до офіційних планів Російської Федерації, вона прагне мобілізувати на війну проти України більше ніж 150 тис. населення тимчасово окупованих територій Запорізької області
  • 1 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що російська окупаційна армія значно посилила наступальні дії на Торецькому напрямку
Теги:
Росія
Донецьк
Луганськ
російська армія
Луганщина
мобілізація
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
3 липня, 2024 середа
Ураження ракетного корабля РФ "Сєрпухов": у ГУР та легіоні "Свобода Росії" розповіли деталі спецоперації
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
2 липня, 2024 вiвторок
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
21:23
Чехія
Чехія не визнає закордонних паспортів громадян РФ без біометричних даних
20:59
Прапор США
США вперше розмістять у Японії 48 винищувачів F-35A
20:36
Оновлено
Атака РФ по Дніпру 3 липня: кількість загиблих зросла до семи
20:35
Чорне море, узбережжя
У процесі розмінування Чорного моря Туреччина, Болгарія та Румунія знищили вже 6 мін
20:26
Ілюстративне фото
РФ ударила по припортовій інфраструктурі Одещини: загинула людина, 7 поранених
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Деталі нового пакета військової допомоги від США та як вдається стримувати окупантів на Торецькому напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:06
OPINION
Орест Сохар
Чому у Франції режим національної катастрофи?
20:01
Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють
19:58
Оновлено
Марта Костюк
Українські тенісистки Костюк та Світоліна вийшли до третього кола Вімблдону
19:49
Державна митна служба України
Планували поставити "потрібних людей" на керівні посади за $1,7 млн: НАБУ і САП запобігли корупційній схемі у Держмитслужбі
19:47
Сергій Ребров
Ребров знайшов виправдання невдачі збірної України на Євро-2024
19:45
Аналітика
Дебати Трампа і Байдена
Чому після невдалих для Байдена дебатів з Трампом всі заговорили про його заміну на виборах. Пояснюємо
19:42
РФ обстріляла Новогродівську громаду на Донеччині: загинула жінка, серед поранених 4 дітей
19:29
Роберт Фіцо
У Словаччині замах на прем'єра Фіцо розслідуватимуть як теракт
19:16
Київрада затвердила порядок створення муралів у столиці
19:05
Андрій Шевченко
Шевченко заявив, що збірна України виконала одне із завдань на Євро-2024
19:02
путін - орбан
Орбан їде в Москву після візиту до Києва, - Радіо Свобода
19:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Відповідальність за неоновлення даних в ТЦК та СП: адвокатка Аніщенко пояснила, як діятиме процедура зі штрафами з 17 липня
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 862-го дня війни: вибухи у Севастополі та відкриття виставки "Скіфського золота" у Києві
18:56
на фото поліція на місці трагедії на Одещині, де загинув підліток
Намагався розібрати: на Одещині від вибуху невідомого предмета загинув підліток
18:46
Ілюстративне фото
У Херсоні та області окупанти з дронів поранили 3 цивільних
18:39
Морський порт Одеси
У першому півріччі українські порти на 68% збільшили перевалку вантажів
18:20
Ексклюзив
Армія Білорусі
Росії не вигідно втрачати цю "тиху гавань", - експерт-міжнародник Радь про участь Білорусі у війні проти України
18:20
Інфографіка
Stridsvagn 122
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
18:05
путін
Путін назвав Талібан союзником Росії в боротьбі з тероризмом
18:03
OPINION
Віктор Пушкар
Консенсус: китайський і український
17:58
фейк
"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня
17:48
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
17:47
Володимир Зеленський
Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів
17:37
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 5 липня діятимуть цілодобово: деталі від Укренерго
17:33
Марін Ле Пен
Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції
17:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:29
РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина
17:29
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Пограбування українських музеїв росіянами може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової, - генпрокурор Костін
17:16
Брати Капранови
"Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата
17:10
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
17:03
відключення електроенергії
Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла
17:00
Щепан Войцик
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
16:56
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
16:54
Аналітика
протести ФОПів
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. Дослідження YouControl
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV