На Торецькому напрямку окупанти кидають у бій як гарматне мʼясо примусово мобілізованих з ТОТ України, - військовослужбовець 95-ї ОДШБр

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація на Торецькому напрямку дуже складна. Окупанти вже понад тиждень проводять інтенсивні штурмові дії. Росіяни рухаються великими піхотними групами без застосування техніки. Оскільки розуміють, що техніка буде відразу знищена артилерією Сил оборони. Вони продовжують намагатись прорватись в місто Торецьк.Зараз виключно стійкість особового складу та професійність командирів дозволяє стримувати противника на Торецькому напрямку. Варто також додати, що противник має чисельну перевагу в особовому складі, засобах артилерії та перевага в авіації", - розповів Станіслав.

За словами військовослужбовця, окупанти накопичили чималі резерви на Торецькому напрямку для активних бойових дій.



"Росіяни штурмують постійно й цілодобово. Всі бойові дії на Торецькому напрямку нагадують один постійний штурм. Користуються окупанти своєю перевагою в особовому складі для того, щоб спробувати просуватись з усіх напрямків. Втім втрати в окупантів дуже великі, що вказує на те, що резерви на Торецькому напрямку противник накопичив чималі. Окупанти зосередили на Торецькому напрямку ВПК, які вони створювали раніше, та, за даними розвідки, велику кількість примусово мобілізованих громадян України з тимчасово окупованих територіях. Зокрема, з Донецька. Окупанти використовують примусово мобілізованих як гарматне мʼясо", - додав він.