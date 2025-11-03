Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією На ТОТ масово відкривають памʼятники й меморіали на честь учасників війни проти України, - ЦПД

На ТОТ масово відкривають памʼятники й меморіали на честь учасників війни проти України, - ЦПД

Марія Музиченко
3 листопада, 2025 понедiлок
13:40
Війна з Росією

Росія масово відкриває пам’ятники, меморіали й виставки на тимчасово окупованих територіях України на честь учасників російської агресії

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Росія розгорнула на окупованих територіях масштабну пропагандистську кампанію до "дня народної єдності РФ". На ТОТ масово відкривають пам’ятники, меморіали й виставки, які зводять у культ учасників війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Донецьку було відкрито меморіал "пам’яті захисників Донбасу", на відкритті якого був присутній Сергій Кірієнко, перший заступник голови адміністрації російського диктатора та куратор інформаційної політики Кремля на ТОТ.

Читайте також: У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію

Також у Волновасі встановили пам’ятник бойовику "ДНР" Володимиру Жозі, а в Москві відкрили виставку, яка прирівнює солдатів Другої світової війни до учасників агресії РФ проти України. Окрім цього відбуваються заходи із вшанування пам’яті пропагандистів, які загинули у зоні бойових дій. 

"Ці заходи покликані створити ілюзію історичної тяглості — нібито нинішня війна є продовженням "священної місії" радянських солдатів. У такий спосіб Кремль під приводом "свята" намагається зняти моральну відповідальність за злочини проти України, зробивши окупацію територій частиною "великої історії", - наголосив ЦПД.

  • 2 листопада Росія офіційно включила окуповані українські території до Південного військового округу й розпочала мобілізацію місцевого населення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
окуповані території
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Читайте також:
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Адріана Муллаянова
2 листопада, 2025 неділя
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
Володимир Кудрицький з родиною
Автор Влад Дідусь
31 жовтня, 2025 п'ятниця
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
Тарас Кремінь
Автор Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 листопада
14:39
Олександр Тішаєв та Олександр Аліксєєнко
Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ЗСУ, які безперервно перебували на одній позиції 165 діб
14:29
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко
14:00
OPINION
Якщо країна для президента — такий складний тягар, то чому він знову хоче на вибори?
13:42
Євгеній Шевченко
ДБР направило до суду справу нардепа Шевченка за держзраду та привласнення коштів
13:41
Огляд
Третину життя провела в радянських таборах: минає 111 років з дня народження зв'язкової Шухевича – Катерини Зарицької
13:12
ракета Storm Shadow
Велика Британія передала Україні нову партію крилатих ракет Storm Shadow, - Bloomberg
13:08
Зеленський
Зеленський підписав закон, який дозволяє підприємствам ОПК бронювати працівників із проблемами з військовим обліком
13:02
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
У нас всього з десяток Patriot, які здатні працювати по ворожій балістиці: авіаексперт Романенко про нарощування РФ балістичних ударів по Україні
12:53
Погода з Наталкою Діденко
На заході та півночі — дощі, на решті території — без опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 4 листопада
12:35
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР
12:17
Китайські НПЗ відмовляються від нафти з РФ після санкцій США проти "Роснафти" та "Лукойлу", - Bloomberg
12:02
OPINION
блог Тарас Шамайда
Чому Верховна Рада має без зволікань ухвалити законопроєкт 14120 про Хартію мов
11:56
Ексклюзив
На фоні 20 млрд грн збитків УЗ, це антидержавна політика: нардепка Клименко про програму "безкоштовних 3000 км"
11:51
Звинувачують у розпалюванні ненависті: у Польщі затримали антиукраїнського стрімера Назара
11:25
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Сили оборони вразили нафтопереробний завод в російському Саратові
11:10
Александар Вучич
"Ви знаєте, хто підтримує нашу територіальну цілісність, а хто ні": Вучич пояснив, чому не розриває зв'язки з РФ
11:06
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
Унаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох областях: ситуація в енергосистемі 3 листопада
10:26
Ексклюзив
"Мені цікаво, кілометри в плацкарті дорівнюють кілометрам в СВ чи купе?": Фурса вважає популізмом ідею безкоштовних подорожей для українців від УЗ
10:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не дасть використати заморожені російські активи, а Трамп поки не розглядає угоду про "томагавки". Акценти світових ЗМІ 3 листопада
10:02
OPINION
УЗ-3000: Чому рішення ухвалює уряд, а соромно мені?
10:00
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
На одного військового потрібно щонайменше шість тих, які його підтримують, - волонтерка з Польщі Зах
09:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ, Миколаїв
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: на Сумщині загинула людина, на Миколаївщині - пошкодження енергоінфраструктури
09:41
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 листопада: гривня продовжує зміцнюватися щодо євро
09:00
Оновлено
землетрус в Афганістані
На півночі Афганістану стався потужний землетрус магнітудою 6,3: щонайменше 20 людей загинуло
08:58
Ексклюзив
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
У Покровську ситуація надкритична, зайшла купа ворожих ДРГ, - командир батальйону БПЛА "Шершні Довбуша" Вʼячеслав "Лютий"
08:58
Наслідки удару РФ по Харкову
Росіяни 2 листопада вдарили трьома КАБами по Харкову
08:29
Дональд Трамп
"РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
08:22
Генштаб, ЗСУ, фронт
За добу на фронті зафіксували 162 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 атак
08:01
OPINION
У Росії не валитимуть режим через відсутність світла
08:00
Дональд Трамп
США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
07:50
Ексклюзив
Україна є світом людей дії, - волонтерка з Польщі Зах
07:03
На фото втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 45 артсистем та 1160 військових
06:52
Адмірал Драгоне
Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне
00:25
пістолет
У Мексиці вбили мера, який виступав за боротьбу з наркокартелями
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:30
Ексклюзив
Тарас Кремінь
Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
Більше новин
