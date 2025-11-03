На ТОТ масово відкривають памʼятники й меморіали на честь учасників війни проти України, - ЦПД
Росія масово відкриває пам’ятники, меморіали й виставки на тимчасово окупованих територіях України на честь учасників російської агресії
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Росія розгорнула на окупованих територіях масштабну пропагандистську кампанію до "дня народної єдності РФ". На ТОТ масово відкривають пам’ятники, меморіали й виставки, які зводять у культ учасників війни проти України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Донецьку було відкрито меморіал "пам’яті захисників Донбасу", на відкритті якого був присутній Сергій Кірієнко, перший заступник голови адміністрації російського диктатора та куратор інформаційної політики Кремля на ТОТ.
Читайте також: У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію
Також у Волновасі встановили пам’ятник бойовику "ДНР" Володимиру Жозі, а в Москві відкрили виставку, яка прирівнює солдатів Другої світової війни до учасників агресії РФ проти України. Окрім цього відбуваються заходи із вшанування пам’яті пропагандистів, які загинули у зоні бойових дій.
"Ці заходи покликані створити ілюзію історичної тяглості — нібито нинішня війна є продовженням "священної місії" радянських солдатів. У такий спосіб Кремль під приводом "свята" намагається зняти моральну відповідальність за злочини проти України, зробивши окупацію територій частиною "великої історії", - наголосив ЦПД.
- 2 листопада Росія офіційно включила окуповані українські території до Південного військового округу й розпочала мобілізацію місцевого населення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.21
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.8
- Актуальне
- Важливе