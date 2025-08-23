Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією На ТОТ росіяни активно впроваджують власний месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру, - журналістка Вірлич
Ексклюзив

На ТОТ росіяни активно впроваджують власний месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру, - журналістка Вірлич

Віталій Бесараб
23 серпня, 2025 субота
12:03
Війна з Росією телефон

Росія активно впроваджує й вимагає від людей на ТОТ завантажувати російський месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру в будь-який момент

Зміст

Про це в етері Еспресо повідомила головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич.

"Росіяни максимально намагаються обмежити звʼязок людям на тимчасово окупованих територіях. Дуже погано працюють месенджери. Також росіяни дуже активно впроваджують власний месенджер і навʼязують його. Є обмеження доступу до голосових повідомлень у звичайних месенджерах. Щодо російського месенджера не буду багато деталізувати, про нього зараз активно пишуть й повідомляють, тому знайти інформацію про нього не складно. Втім, сьогодні зʼявилась інформація про те, що цей месенджер може неконтрольовано вмикати камеру в будь-який момент. Тобто, вони намагаються максимально відстежувати переміщення людей і зв'язатись з людьми в окупації стає дедалі складніше", - повідомила Вірлич.

Журналістка також розповіла, що на тимчасово окупованих територіях вже тривалий час спостерігається проблема з медичними послугами та ліками.

"Дуже мало стає медичних пунктів на ТОТ. Є інформація від росіян, ми її ще перевіряємо, про те, що на окупованих територіях залишилось вкрай мало аптек й ліків. Також вони активно за допомогою пропаганди готуються до навчального року. Варто додати, що після підриву Каховської ГЕС кліматична ситуація на тимчасово окупованих територіях дуже ускладнилась і росіяни нічого з цим не роблять. Відповідно у багатьох громадах немає води й окупанти не можуть розв'язати цю проблему", - додала вона.

  • 8 серпня у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни змушують жителів тимчасово окупованих територій установлювати месенджер-шпигун, який зберігає дані та передає їх спецслужбам РФ
  • Увечері 19 серпня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стався повний блекаут
     
Теги:
Україна
Запоріжжя
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Київ
