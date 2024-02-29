На ТОТ України завезли понад 10 тис. росгвардійців для забезпечення "виборів", - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники готуються до масштабної імітації так званого "виборчого процесу", який за задумом Кремля має легалізувати окупацію в очах світової спільноти. Бойовиків завозять для тиску на місцеве населення.

Для збільшення чисельності на ТОТ Кремль звозить також "волонтерів" з так званої роти бойового братерства.

За задумом "тітушки" будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях, їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України.

"Всі учасники цього фарсу є законними цілями для руху опору й більшість з них не має ніякого соціального статусу в РФ, а отже, в разі нещасного випадку не матимуть компенсацій", - зазначають у ЦНС.