На ТОТ України завезли понад 10 тис. росгвардійців для забезпечення "виборів", - Спротив
На тимчасово окуповані території України ворог вже завіз понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів "виборчих дільниць" та обходити будинки місцевих мешканців
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Загарбники готуються до масштабної імітації так званого "виборчого процесу", який за задумом Кремля має легалізувати окупацію в очах світової спільноти. Бойовиків завозять для тиску на місцеве населення.
Для збільшення чисельності на ТОТ Кремль звозить також "волонтерів" з так званої роти бойового братерства.
За задумом "тітушки" будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях, їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України.
"Всі учасники цього фарсу є законними цілями для руху опору й більшість з них не має ніякого соціального статусу в РФ, а отже, в разі нещасного випадку не матимуть компенсацій", - зазначають у ЦНС.
- 27 лютого стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники фіксуватимуть явку на так званих виборах президента Росії завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич.
- 28 лютого міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що на окупованій території громади Нової Каховки вже розпочалися так звані вибори президента РФ.
- 28 лютого повідомлялось, що загарбники змушують студентів вишів РФ приїхати на тимчасово окуповані території України для створення масовки під час "виборів" президента. За це їм обіцяють стипендії.
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