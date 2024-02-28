Студентам з РФ обіцяють стипендії за участь у масовках під час "виборів" на ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що окупанти прагнуть створити імітацію виборів на ТОТ, оскільки попередні "референдуми" та "місцеві вибори" українці проігнорували. Тому, аби виконати план Москви щодо явки на "виборах" 75% людей, росіяни відправляють на ТОТ своїх студентів.

"Перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план намалювати явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за міжнародного злочинця Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають "волонтери" для участі в масовках", - йдеться в повідомленні.

"Волонтерами" стали студенти вишів РФ: їм за "відрядження" на ТОТ України обіцяють стипендії.