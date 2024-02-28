Студентам з РФ обіцяють стипендії за участь у масовках під час "виборів" на ТОТ, - Спротив
Загарбники змушують студентів вишів РФ приїхати на тимчасово окуповані території України для створення масовки під час "виборів" президента. За це їм обіцяють стипендії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що окупанти прагнуть створити імітацію виборів на ТОТ, оскільки попередні "референдуми" та "місцеві вибори" українці проігнорували. Тому, аби виконати план Москви щодо явки на "виборах" 75% людей, росіяни відправляють на ТОТ своїх студентів.
"Перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план намалювати явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за міжнародного злочинця Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають "волонтери" для участі в масовках", - йдеться в повідомленні.
"Волонтерами" стали студенти вишів РФ: їм за "відрядження" на ТОТ України обіцяють стипендії.
- 4 лютого стало вдіомо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях готують "спостерігачів" серед студентів, які займатимуться організацією фальсифікацій результатів на президентських виборах.
- 19 лютого повідомлялось, що перед "виборами" президента РФ росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять обхід будинків з метою агітувати населення за участь у псевдовиборах та фіксувати, у яких помешканнях живуть люди.
- 19 лютого стало відомо, що Кремль відрядив на тимчасово окуповані території України спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботою так званих виборчих комісій, аби створити фейкову картинку підтримки Путіна.
- 20 лютого у Брюсселі речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських псевдовиборів Путіна на тимчасово окупованих територіях України.
- 27 лютого стало відомо, що загарбники на тимчасово окупованих територіях України фіксуватимуть явку на "виборах" президента Росії завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич.
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