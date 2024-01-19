Наєв назвав кількість російських і білоруських військових на кордонах з Україною
Росія утримує на кордоні з Україною угруповання загальною чисельністю близько 20 тис. осіб. Водночас Білорусь зосередила на кордоні близько 1800 військових
Про це заявив командувач ОСУВ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, ситуація у Північній операційній зоні залишається контрольованою.
Підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості, а також освоюють нові зразки озброєння, зазначив Наєв.
"Своєю чергою з боку Республіки Білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил Білорусі. Військовими та правоохоронними підрозділами на постійній основі проводяться заходи бойової підготовки, нарощується система спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості вздовж кордону", - зазначив генерал-лейтенант.
Він розповів, що Білорусь надає посильну допомогу окупантам, ремонтуючи їхню техніку. Окрім того, на підприємствах військово-промислового комплексу Білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів. Потім їх передають окупантам.
- У жовтні 2023 року Наєв також говорив, що Росія зосередила біля північного кордону України угруповання з 19 тис. військових. Та ж сама ситуація спостерігалася і на початку січня 2024 року.
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