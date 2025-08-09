Нам даватимуть гроші, поки ми будемо воювати, - економіст Пендзин

Про це в етері Еспресо заявив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Я б в жодному разі не об'єднував економіку України з економікою ЄС та США. Також не варто говорити, що це антипутінська коаліція. Оскільки всі діють виключно в межах своїх власних інтересів. До того ж якщо подивитись на Дональда Трампа, то про жодну коаліцію не може бути й мови. Україна з 2022 року воює в борг. І дивімось на ситуацію тверезо - поки ми будемо воювати, нам будуть давати гроші. Адже європейський політикум сьогодні є центром уваги щодо пошуку фінансового ресурсу для України. Цей політикум має дві великі емоції, які визначають ті чи інші рішення на європейському континенті. Це переляк і жадоба. Так от, поки Україна воює, Росія тисне, а країни Балтії та Польщі відчувають величезну небезпеку, у європейського політикуму переляк буде переважати їх жадібність і тому вони будуть знаходити гроші", - розповів Пендзин.

Економіст наголосив, що на тлі російської загрози сьогодні серйозно змінюється архітектура європейської безпеки.

"Не потрібно далеко ходити. Польща планує до кінця року провести військово-лікарські комісії 50 тис. ймовірних рекрутерів до війська польського. Сьогодні вперше після Другої світової війни величезний німецький військовий контингент знаходиться на території країн Балтії. Зараз дуже серйозно змінюється архітектура європейської безпеки під цим переляком", - додав він.