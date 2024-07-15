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Ексклюзив

Нам потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо України, - Зеленський

15 липня, 2024 понедiлок
15:23
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з українськими медіа сказав, що не повідомить, скільки нам потрібно систем Patriot, бо стане зрозумілим, скільки їх вже є в Україні

Зміст

Про це він розказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

"Я можу сказати, скільки нам потрібно саме Patriot, хоча це не єдина система, яка нам потрібна, бо у захисті працює комплекс. Patriot – найголовніший, найпотужніший у цій узагальненій системі, він працює з балістикою, але один не зможе працювати. Якщо я скажу, скільки нам потрібно Patriot, то буде зрозуміло, скільки у нас є вже. Я можу сказати, скільки нам взагалі потрібно Patriot з точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну. На думку наших військових, нам потрібно 25 систем Patriot. Але я не можу сказати, скільки у нас цих систем є або буде", - зазначив президент України.

Володимир Зеленський додав, що дуже серйозним внеском є рішення на саміті НАТО щодо п'яти систем Patriot для України.

  • 11 липня президент України Володимир Зеленський 10 і 11 липня у Вашингтоні зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн НАТО.



 

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
ППО
НАТО
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