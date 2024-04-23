"Намагатиметься перетворити переваги на здобутки": полковник ЗСУ Селезньов припустив, де ворог активізується найближчим часом

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагатиметься трансформувати свою чисельність та матеріально-технічну перевагу в здобутки на полі бою. Наразі активність ворожого війська зосереджена на двох напрямках - це напрямок Часового Яру й напрямок західніше від Авдіївки. У найближчі тижні росіяни активізують свої дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку, і на півдні Запорізької області, щоб відтягнути частину наших ресурсів", - припустив Селезньов.

За словами полковника ЗСУ, не варто говорити про те, що ворог перейде у наступ з метою окупації Харкова. У ворога фізично немає ресурсів для реалізації цієї місії.

"Ворог шукає можливостей для того, щоб занурити українців, які мешкають у прикордонних областях, не лише у блекаут, а ще залишити їх без зв'язку. Скоріш за все, ворог буде активно використовувати ДРГ для діяльності в українському прикордонні. Тобто на території Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - додав Селезньов.