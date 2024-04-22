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Війна з Росією: хроніка
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Протягом доби Сили оборони відбили 53 ворожі атаки. Найбільше - на Лиманському напрямку

22 квітня, 2024 понедiлок
19:30
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби 22 квітня на фронті відбулося 62 бойові зіткнення. Росіяни 53 рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони на шести напрямках. Найбільше - на Лиманському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 22 квітня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 4 ракетні та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олексіївка, Миропільське, Степок Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Сенькове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаудару в районі Білогорівки Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 4 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав та Берислав Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ольгівка, Львове, Іванівка, Токарівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу противника.

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