Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні, - в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні. Тобто у випадку, якби росіяни просунулися далі на Вугледарському й Покровському напрямках, у них була б дійсно можливість зайти в тил і закрити в кільце місто Курахове. Але наразі, завдяки Силам оборони, їм це не вдається", - зауважив Войтенков.

За словами в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр, за останніми даними, вдалося за два дні знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян.

"Згідно з коментарями офіцера 15-ї бригади, яка діє на Покровському напрямку, там вдалося зупинити росіян, і вони нікуди далі не йдуть. Так само тут. Ми їх зупинили, і жоден їхній штурм не був успішним. Вони просто гинуть у полях", - наголосив Войтенков.