Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні, - в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр
В.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков зазначив, що на Курахівському напрямку вдалося за два дні знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні. Тобто у випадку, якби росіяни просунулися далі на Вугледарському й Покровському напрямках, у них була б дійсно можливість зайти в тил і закрити в кільце місто Курахове. Але наразі, завдяки Силам оборони, їм це не вдається", - зауважив Войтенков.
За словами в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр, за останніми даними, вдалося за два дні знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян.
"Згідно з коментарями офіцера 15-ї бригади, яка діє на Покровському напрямку, там вдалося зупинити росіян, і вони нікуди далі не йдуть. Так само тут. Ми їх зупинили, і жоден їхній штурм не був успішним. Вони просто гинуть у полях", - наголосив Войтенков.
- Волонтер Влад Маховський зазначив, що Курахове вже виглядає зруйнованим містом, аптеки та магазини не працюють.
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23 вересня британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська.
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Упродовж доби 23 вересня на фронті між двома арміями відбулося 143 бойових зіткнення. Російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України на 11 ключових напрямках.
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