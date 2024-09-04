Наразі невідомо, як довго триватиме розбір і скільки людей залишаються під завалами: воєнкор Еспресо Лагутенко з Полтави

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Полтаві дуже складна ситуація. Ми перебуваємо за 100 метрів від місця прильоту російських "іскандерів". Ближче нікого не пускають, оскільки триває розбір завалів. Рятувальники також повідомили, що існує загроза обвалу конструкцій. Наразі невідомо, як довго триватиме розбір і скільки людей залишаються під завалами. На місці працює багато підрозділів ДСНС", - зауважив Лагутенко.

За словами кореспондента Еспресо, людям, які звертаються по допомогу, надають психологічну та медичну підтримку.

"Рятувальники сказали, що, окрім військових і тих, хто навчався в інституті, багато серед звернень від цивільних, оскільки постраждали й навколишні багатоквартирні житлові будинки. Зокрема, в одному з будинків повністю вибито всі вікна. Багато цивільних налякані ситуацією. Наразі важко сказати, скільки людей поранено і скільки загинуло, але ця цифра може збільшитися", - наголосив Лагутенко.

Російська окупаційна армія 3 вересня атакувала двома балістичними ракетами навчальний заклад у Полтаві. Внаслідок обстрілів 52 людини загинули, 271 постраждала.











