Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з війни хоча б чимось, - політолог Саакян

Про це в етері Еспресо розповів політолог Олег Саакян.

"Те, що росіяни будуть воювати до кінця, цілком зрозуміло. А от чи до переможного кінця тут би я з Путіним посперечався б. Адже, кінець може бути різний у Путіна й Росії і явно не переможний для них. Бо переможний сценарій для них закінчився вже давно. Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з російсько-української війни хоча б чимось", - розповів Саакян.

Політолог зауважив, що чергові погрози Путіна ядерною зброєю є свідченням катастрофічної ситуації в російській економіці та відсутності значних успіхів на фронті. Він переконаний, що Росія буде обʼєктом переговорів між Трампом та Сі Цзіньпіном.

"Власне, період липня-серпня був періодом, коли Путін ще тримав в руках золоту рибку у вигляді Трампа. Тоді президент США пропонував йому умови й хоча б якось домовитись. Далі була Аляска, де Путін продовжував висувати свої максималістичні умови, на що отримав відмову. Саме тому, зараз Трамп буде намагатись домовитись з Сі Цзіньпіном, а відтак Путін знову витягнув свої ядерні погрози. Він хоче нагадати всім, що може мати шалені не успіхи на фронті, економіка в жахливому стані, але при цьому він має ядерну зброю й з ним начебто потрібно рахуватись", - додав він.