Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з війни хоча б чимось, - політолог Саакян

Віталій Бесараб
29 жовтня, 2025 середа
11:26
Війна з Росією путін

У Путіна була чудова можливість завершити війну влітку, коли Дональд Трамп фактично пропонував йому прийнятні умови, зараз же Росія бореться за те, щоб вийти з війни й мати хоча б якісь здобутки

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів політолог Олег Саакян.

"Те, що росіяни будуть воювати до кінця, цілком зрозуміло. А от чи до переможного кінця тут би я з Путіним посперечався б. Адже, кінець може бути різний у Путіна й Росії і явно не переможний для них. Бо переможний сценарій для них закінчився вже давно. Наразі Росія бореться за не поразку й можливість вийти з російсько-української війни хоча б чимось", - розповів Саакян.

Політолог зауважив, що чергові погрози Путіна ядерною зброєю є свідченням катастрофічної ситуації в російській економіці та відсутності значних успіхів на фронті. Він переконаний, що Росія буде обʼєктом переговорів між Трампом та Сі Цзіньпіном.

"Власне, період липня-серпня був періодом, коли Путін ще тримав в руках золоту рибку у вигляді Трампа. Тоді президент США пропонував йому умови й хоча б якось домовитись. Далі була Аляска, де Путін продовжував висувати свої максималістичні умови, на що отримав відмову. Саме тому, зараз Трамп буде намагатись домовитись з Сі Цзіньпіном, а відтак Путін знову витягнув свої ядерні погрози. Він хоче нагадати всім, що може мати шалені не успіхи на фронті, економіка в жахливому стані, але при цьому він має ядерну зброю й з ним начебто потрібно рахуватись", - додав він.

  • Дональд Трамп здійснює візит до Південної Кореї на форум Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва. Лідер Лі Чже Мьон подарував йому копію старовинної золотої корони, а також медаль "Великий орден Мугунхва".
  • Завтра, 30 жовтня, президент США Дональд Трамп зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном у межах форуму Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва в Південній Кореї
     
2025, середа
29 жовтня
12:40
Дональд Трамп
Трамп запросив до США лідерів Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, - Reuters
12:26
Новини компаній
AB InBev Efes Ukraine
AB InBev Efes Ukraine провела Тиждень відповідального споживання пива
12:17
Оновлено
Покровськ
РФ зуміла затягнути в Покровськ не одну сотню піхотинців, ситуація на межі критичної, - DeepState
12:05
OPINION
Трамп і Сі: Війна в Україні навряд чи буде серед перших тем зустрічі у Сеулі
11:58
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі, ДТЕК, Укренерго
У трьох регіонах України є знеструмлені споживачі: ситуація в енергосистемі 29 жовтня
11:49
Оновлено
Мирноград
Угруповання військ "Схід" назвало обмовкою інформацію, що росіяни зайшли в Мирноград
11:40
Ексклюзив
ЗСУ
Коли нервова система виснажена, страх зростає: офіцер групи психологічного відновлення про завдання психологів на війні
11:26
погода осінь
Жовтень завершується в Україні теплою погодою: прогноз від Наталки Діденко
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 жовтня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:44
У РФ ліквідовано підполковника ОМОН, причетного до воєнних злочинів у Київській області
10:36
Ексклюзив
У львівському підрозділі БпЛА "Тінь Лева" оголосили набір добровольців
Етапи навчання операторів дронів: у НГУ розповіли деталі
10:08
Метт Вітакер
Низка країн зобовʼязалася зробити внески на $2 млрд для ініціативи PURL з допомоги України, – посол США Вітакер
10:07
Оновлено
втрати окупантів
РФ втратила 1150 військових, 4 танки й 20 артсистем за добу війни в Україні
10:01
OPINION
Путінський режим — це "царська" модель, де війна тримає владу
09:35
Оновлено
негода в Одесі
Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру
09:31
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп на зустрічі в Пекіні, листопад 2017 року
"Думаю, що ми отримаємо дуже хороший результат для всього світу", - Трамп про зустріч із Сі 30 жовтня
09:22
Ексклюзив
підземне сховище газу
Ризик, що Україна залишиться без тепла під час опалювального сезону, найменший, - нардеп Кучеренко
09:02
енергетика
РФ ударила по енергообʼєкту на Одещині: майже 27 тис. домівок залишилися без світла
08:51
Дональд Трамп
Трампу у Південній Кореї подарували копію золотої корони
08:18
Ексклюзив
Покровськ
Зараз евакуюватись з Покровська вже майже неможливо, - волонтер Жилєнков
08:09
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень: найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Чому "Нобелівку" варто було б віддати НАТО
07:44
Огляд
Бійці 105-ї бригади ТрО знищили російський БПЛА "Герань-2" на Харківщині
Перефарбовують "шахеди" у "герань" та ремонтують російську техніку: чим займається білоруський Гомсєльмаш, чиї активи націоналізувала Україна
07:38
Майк Джонсон
"Добре проводить час, тролячи демократів": спікер Джонсон каже, що не бачить шляхів третього балотування Трампа
07:31
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Літаки майбутнього: чи доведеться на 150 шведських Gripen чекати десятиліттями. Пояснюємо
07:00
Огляд
вибори у Нідерландах
Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України
06:55
ВПК КНДР (Північної Кореї)
КНДР випробувала крилату ракету перед поїздкою Трампа до Південної Кореї
06:21
Індія росія прапор
РФ та Індія уклали угоду про спільне виробництво пасажирських літаків
05:53
Путін в Кремлі
"Більш рішучий продовжувати війну": NBC пише, що розвідка США не бачить ознак готовності РФ до миру
05:25
електроенергія
У РФ хочуть підвищити ціни на електрику, аби вивільнити більше коштів на війну проти України, - ЦПД
00:38
Дмитро Слинько. Джерело: ЦВК
ЦВК зареєструвала нардепом Дмитра Слинька від "Слуги народу"
2025, вiвторок
28 жовтня
23:40
"Орешник"
У Лукашенка відповіли, коли чекають в Білорусі "Орешник"
23:00
Ексклюзив
Олег Рибачук
Росії не вдасться виграти у війні на виснаження в України, яку підтримує ЄС, - політик Рибачук
22:57
Ексклюзив
путін
Стратегія Росії - показати готовність до ядерної війни: Путін на межі виснаження, - генерал Маломуж
21:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Естонії поблизу військової бази знищили невідомий БПЛА
21:38
Ексклюзив
Олег Рибачук
Якщо санкції США та військова підтримка України продовжаться - це зможе змусити Путіна до перемовин, - політик Рибачук
21:30
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїльська авіація завдала серії ударів по Газі
20:58
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував програму контрольованого експорту української зброї
20:26
Ексклюзив
підземне сховище газу
Тривожний дзвінок - нам потрібно більше газу, ніж заявляли: нардепка Совсун про опалювальний сезон
20:16
Ніколас Мадуро
США намагались завербувати пілота президента Венесуели Мадуро, - AP
Більше новин
