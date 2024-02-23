"Насолити заради перемоги": мережа супермаркетів NOVUS перетворює сіль на дрони

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Символ проєкту - сіль, яку добували на підприємстві "Артемсіль" у незламному Соледарі Донецької області. З початку дії ініціативи українці придбали вже майже 41 тис. пачок, а це понад п’ять мільйонів шістсот тисяч гривень. Увесь виторг від продажу пішов на дрони, зокрема для Третьої штурмової бригади.

Волонтер Олексій Вовок розповів журналістам, що FPV-дрони, придбані за виторг від продажу солі в мережі NOVUS, – це не дрони-камікадзе. Військові можуть повертати їх і використовувати знову. Цей безпілотник може уразити ворожий танк, однак на відміну від ракет, які коштують кілька мільйонів, його приблизна вартість складає усього 500 доларів.

Аби долучитися до ініціативи, достатньо придбати сувенірну сіль "ВОЛЯ" вагою 500 грамів із шахт Соледара. Вартість однієї пачки складає 200 грн. Купити сіль можна як у магазині, так і онлайн на сайті мережі супермаркетів – novus.online.

"Ця сіль – уже з розбомбленого заводу, це окупована територія. Це підтримка нашого виробника. Також це підтримка ЗСУ. І якщо я можу ці 200 грн, на які я практично нічого не можу купити, витратити на допомогу нашим хлопцям, то чому ні? Якщо ми всі разом купимо хоча б по пачечці цієї солі, то це велика допомога", - розповіла журналістам покупчиня Олена Степанчук.

Кошти, які залучають від продажу солі "ВОЛЯ", йдуть на потреби благодійних фондів Support AZOV та "Вірю в Україну". Наразі благодійники зосередилися на придбанні саме FPV-дронів, які дуже потрібні військовим.

"Ми, бійці 3 ОШБр, дякуємо народові України за довіру, за підтримку. Купуючи "Ту саму сіль", ви допомагаєте нам наближати спільну перемогу", – заявили українські захисники на відео.

Закупівля дронів — важлива місія для компанії, адже завдяки їм військові можуть завчасно побачити ворогів або знешкодити їхню техніку.

"Проєкт дає людям мінімальну можливість долучитися до збору… Це не примушує ні до чого, це дуже легко. Ти приходиш, береш сіль і вкладаєш себе і шматочок своєї допомоги для нашої країни", - розповіла журналістам керівниця магазину NOVUS Олеся Коломієць.

У супермаркеті NOVUS закликають долучатися до збору, адже навіть найменший внесок зараз допомагає тримати оборону та насолити ворогу.

"Насолити ворогу – місія всіх, хто в тилу. Кожен із нас може щодня долучатися до допомоги військовим, навіть у повсякденних речах. Вдячні кожному з вас, хто приєднується до великої справи. Не зупиняємося і продовжуємо наш важливий збір разом!" – додають у пресслужбі мережі.