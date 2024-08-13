Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що операція на Курщині базується на концепції так званої оперативної мобільної групи
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вже тиждень, як ЗСУ проводять наступальну операцію, яка є вкрай результативною. Ця операція базується на концепції так званої оперативної мобільної групи. У часи Другої світової війни такі групи були однією з ефективних наступальних тактик радянської армії проти Німеччини. Російська армія забула про цю теорію, але, як бачимо, Сирський добре знає історію Другої світової та адаптував це рішення щодо сучасних технологічних здобутків", - зауважив Згурець.
За словами військового експерта, за тиждень бойових дій українська армія забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ.
"Наступальні дії розвиваються на чотирьох напрямках: два з них спрямовані вглиб території противника - це Льгов і Курськ. Інші два напрямки забезпечують флангове розширення плацдарму на захід - це Рильськ, де тривають бойові дії поблизу Коренево, та правий фланг, який охоплює все, що на схід від Суджі. Тобто відбувається просування в напрямку Курськ - Рильськ і розширення флангу на схід від Суджі, а також використання другого ешелону ЗСУ, який закріплюється на найбільш ефективних для оборони ділянках. Противник намагається підводити резерви, але ці резерви знищуються на підступах", - пояснив Згурець.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.
У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.
10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції
11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.
12 серпня тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState, їхня кількість становить 44.
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