Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вже тиждень, як ЗСУ проводять наступальну операцію, яка є вкрай результативною. Ця операція базується на концепції так званої оперативної мобільної групи. У часи Другої світової війни такі групи були однією з ефективних наступальних тактик радянської армії проти Німеччини. Російська армія забула про цю теорію, але, як бачимо, Сирський добре знає історію Другої світової та адаптував це рішення щодо сучасних технологічних здобутків", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, за тиждень бойових дій українська армія забезпечила контроль у межах 1000 квадратних кілометрів над територією РФ.

"Наступальні дії розвиваються на чотирьох напрямках: два з них спрямовані вглиб території противника - це Льгов і Курськ. Інші два напрямки забезпечують флангове розширення плацдарму на захід - це Рильськ, де тривають бойові дії поблизу Коренево, та правий фланг, який охоплює все, що на схід від Суджі. Тобто відбувається просування в напрямку Курськ - Рильськ і розширення флангу на схід від Суджі, а також використання другого ешелону ЗСУ, який закріплюється на найбільш ефективних для оборони ділянках. Противник намагається підводити резерви, але ці резерви знищуються на підступах", - пояснив Згурець.