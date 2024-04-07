Наступи росіян будуть руйнівними для РФ, - експерт з військової контррозвідки Притула

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни будуть намагатися наступати після 9 травня, коли потанцюють на кістках загиблих під час Другої світової війни. Вони піднімуть "патріотизм" і почнуть мобілізацію. Росіяни будуть йти "м'ясом", великою кількістю людей, використовуючи тактику піхоти Червоної армії. Але всі їх наступи будуть досить руйнівними для РФ, з точки зору великої втрати особового складу, і втрати певної популярності Путіна. Після російського наступу, який буде приблизно наприкінці травня або у червні 2024 року, з'явиться вікно можливостей для України звільняти свої території, бо армія РФ буде розбита", - сказав Притула.

За його словами, росіяни будуть намагатися наступати, бо іншого вибору в них немає.

"Владі РФ треба постійно давати якусь "їжу" для слабких розумів росіян, щоб вони думали про переможність. Тоді верхівка в Кремлі буде при владі. А щоб це відбулося, їм треба постійно щось захоплювати, звітувати про якісь перемоги. Це їх імперська велич. Для підтримання свого "іміджу" вони мусять постійно робити якісь наступи. Іншої мотивації воювати в росіян немає", - додав він.