Найбільше охочих долучитись до ЗСУ за контрактом 18-24 з Харківської області, - Сухопутні війська
Харківська область лідирує серед кількості заявок громадян долучитись до Сил оборони України за контрактом 18-24
Про це в етері Еспресо заявив старший офіцер відділення взаємодії зі ЗМІ 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, капітан Артур Біліченко.
"Найбільше заявок від охочих приєднатись до ЗСУ за контрактом 18-24 ми отримуємо з Харківської області. Це зумовлено тим, що харківʼяни бачать, що відбувається на лінії фронту, фактично наживо. До лінії фронту там відстань лише 20 км. Тобто люди бачать, що нашим хлопцям потрібна підтримка, і тому вони висловлюють бажання долучитись до цієї ініціативи. Багато з тих, хто ще не вирішив приєднатись до ЗСУ, пробують реалізувати себе у цивільному житті - я маю на увазі цивільні курси, які потім можуть їм допомогти у війську", - розповів Біліченко.
Капітан наголосив, багато молодих людей приходять до рекрутингових центрів з бажанням реалізуватись в Силах оборони України.
"З кожним роком наша армія диджиталізується. Особливо це стосується напряму БПЛА, FPV й НРК. Ці системи активно впроваджуються в Сили оборони України, і тому маємо попит на ці посади. Хочу додати, що зараз багато хто йде в рекрутингові центри з бажанням знайти себе у війську. Тобто це дуже перспективний напрямок і люди, які мали досвід у відеоіграх, матимуть незначні зміни у системі управління БПЛА, а відтак виконувати завдання їм буде набагато легше", - додав він.
- 8 серпня у пресслужбі Міноборони України повідомили, що контракт на посади операторів безпілотних систем укладатимуть на 2 роки, а термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців
