Найбільший обстріл України: журналісти підрахували, скільки коштувала атака 26 серпня для Росії
Одна з наймасованіших ракетних атак України 26 серпня 2024 року обійшлася Росії близько $1,26 млрд
Про це повідомляє "Економічна правда".
Так, ворог запустив по Україні 109 ударних БПЛА типу "Шахед". Вони коштували Росії близько $21,3 млн. Також окупанти застосували 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", загальна сума випущених ракет - $30 млн.
Крім цього, були запущені 3 крилаті ракети Х-22. Вони обійшлися Росії у $3 млн. Тим часом 77 випущених ракет Х-101 коштували ворогу $1 млрд.
Найменше окупанти витратилися на 10 ракет Х-59/Х-69 - $5 млн. Крім цього, ворог запустив 6 балістичних ракет "Іскандер-М", загальна вартість яких становить $18 млн.
"Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить $1,26 млрд", - наголосили журналісти.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
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