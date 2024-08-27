Найбільший обстріл України: журналісти підрахували, скільки коштувала атака 26 серпня для Росії

Про це повідомляє "Економічна правда".

Так, ворог запустив по Україні 109 ударних БПЛА типу "Шахед". Вони коштували Росії близько $21,3 млн. Також окупанти застосували 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", загальна сума випущених ракет - $30 млн.

Крім цього, були запущені 3 крилаті ракети Х-22. Вони обійшлися Росії у $3 млн. Тим часом 77 випущених ракет Х-101 коштували ворогу $1 млрд.

Найменше окупанти витратилися на 10 ракет Х-59/Х-69 - $5 млн. Крім цього, ворог запустив 6 балістичних ракет "Іскандер-М", загальна вартість яких становить $18 млн.

"Отже, загальна сума, яку Росія витратила на ранкову атаку 26 серпня по Україні становить $1,26 млрд", - наголосили журналісти.